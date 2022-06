Milan, possibile amichevole contro il Barcellona: la data

Dalla Spagna filtra la possibilità che la squadra di Pioli disputi un prestigioso match amichevole contro il Barcellona: attese conferme.

Sembra ieri che il Milan vinceva il suo 19esimo Scudetto, ma presto si inizierà a preparare la stagione 2022/2023. Il raduno a Milanello è previsto per lunedì 4 luglio e sono già in calendario alcune partite amichevoli.

Il 16 luglio i rossoneri affronteranno il Colonia in Germania, poi il 23 luglio saranno in azione in Ungheria contro il Zalaegerszegi TE e il 31 luglio giocheranno in Francia contro il Marsiglia. Tre test importanti per farsi trovare pronti all’inizio del campionato di Serie A, che scatterà il 14 agosto.

Ma presto nel calendario del Milan potrebbe essere inserito un match molto prestigioso: contro il Barcellona. Dalla Spagna è Sport.es a rivelare che la squadra di Stefano Pioli potrebbe affrontare quella di Xavi il 6 agosto al Camp Nou in occasione del Trofeo Gamper.

Trofeo Gamper, niente Roma: possibile Barcellona-Milan

Il Barcellona avrebbe dovuto disputare la sfida contro la Roma, che inaspettatamente ha annunciato di aver ritirato la propria partecipazione al Trofeo Gamper. Una mossa che non è stata affatto gradita dal club catalano, che sta valutando delle azioni legali contro i giallorossi.

La Roma si è giustificata asserendo di avere la necessità di modificare la pianificazione delle amichevoli estive al fine di preparare meglio la nuova stagione. Il Barça ha a sua volta emesso un comunicato ufficiale, specificando che i giallorossi si sono tirati indietro senza motivo rescindendo unilateralmente il contratto che era stato firmato. L’ufficio legale sta studiando una possibile azione per i danni causati alla società blaugrana e ai suoi tifosi.

La società è al lavoro per individuare un nuovo avversario. Come trapelato proprio dalla Spagna, potrebbe essere il Milan. Si attendono conferme nei prossimi giorni. Il Diavolo in passato ha già preso parte al Trofeo Gamper, dunque non si tratterebbe di una novità assoluta.