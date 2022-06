Milan stregato dal centravanti: i rossoneri chiedono la prelazione

I rossoneri stanno già pensando al futuro e valutano l’ingaggio del centravanti dalla Serie A

In questi giorni il Milan sta lavorando assiduamente sul mercato. Maldini e Massara non hanno ancora ufficializzato i loro rinnovi ma sono costantemente al lavoro per rinforzare la squadra in vista dell’anno prossimo.

La dirigenza rossonera è all’opera per mettere a segno degli innesti di livello e consegnare a Stefano Pioli degli elementi importanti e funzionali al progetto in diversi ruoli del campo. L’attacco sembra che sia stato messo apposto con l’arrivo di Divock Origi dal Liverpool. Il belga è arrivato oggi a Casa Milan per le visite mediche e la firma e sarà con l’Olivier Giroud il terminale offensivo del Diavolo per questa e le prossime stagioni.

Rossoneri che quindi, con Ibrahimovic che valuta il futuro, per ora sono al completo in avanti. Eppure c’è l’intenzione di guardare a l futuro e cercare un bomber che possa assicurare numeri eccezionali al Milan per i prossimi anni. In questo senso è arrivata un’indiscrezione interessante nelle ultime ore, che andrà poi verificata in maniera attenta dagli addetti ai lavori.

I rossoneri parlano con la Fiorentina di Cabral

Infatti, secondo le informazioni raccolte da Goal Brasil, nei giorni scorsi il Milan avrebbe chiesto alla Fiorentina la priorità per l’acquisto del centravanti Arthur Cabral, per un’eventuale operazione in chiave futura. La Viola, che ha ingaggiato il brasiliano lo scorso gennaio dal Basilea per 14 milioni di euro, ha fatto sapere che la cifra per privarsene è di 80 milioni, un prezzo esorbitante e fuori mercato.

Non c’è assolutamente nessun piano per portare in rossonero già ora il 24enne in rossonero, ma la società milanista reputa il giocatore un’ottima soluzione in prospettiva e continuerà a monitorarlo anche nella prossima stagione, che sarà sicuramente a Firenze per lui, che ha il contratto in scadenza nel 2026. La situazione quindi per ora non viene definita concreta, ma non ci sarebbe da stupirsi se il Diavolo facesse un’offerta al club toscano nel prossimo mercato invernale o direttamente la prossima stagione.