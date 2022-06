Origi al Milan, LIVE: è il giorno di Divock, a breve le visite mediche

Quello di oggi è l’Origi Day: visite mediche e firme sul contratto per il nuovo attaccante del Milan, che arriva a parametro zero dal Liverpool.

Il club rossonero è pronto ad annunciare il suo primo acquisto per la stagione 2022/2023. Si tratta di Divock Origi, arrivato ieri a Milano e pronto per iniziare la sua nuova avventura italiana.

Il 27enne belga è in scadenza di contratto con il Liverpool e dunque verrà tesserato a parametro zero. Ha trascorso sei stagioni con la maglia dei Reds totalizzando 141 presenze, 41 gol e 18 assist. Ha vinto una Premier League, una Coppa di Lega, una Coppa d’Inghilterra, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club.

Al Milan porta qualità ed esperienza che saranno importanti per la squadra di Stefano Pioli. Anche se non è un vero bomber a livello realizzativo, in carriera ha comunque saputo segnare dei gol pesanti. Basti pensare alla doppietta contro il Barcellona in semifinale della Champions 2018/2019 e poi la rete nella finale vinta contro il Tottenham.

Calciomercato Milan, Origi Day: tutti gli aggiornamenti live

Ore 8:00 – Verso le 9 Origi dovrebbe essere presso la clinica La Madonnina per poi iniziare i controlli medici.

Origi è arrivato ieri a Milano verso le 18:35 con un volo che dall’Inghilterra lo ha fatto arrivare all’aeroporto Malpensa. Dopo alcune foto, si è recato all’Hotel Sheraton. Stamattina sono previste le visite mediche presso la clinica La Madonnina, poi nel pomeriggio andrà a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà per i prossimi anni al club rossonero. Dovrebbe percepire uno stipendio da 3,5 milioni di euro netti più bonus all’anno. La società rossonera potrà usufruire del Decreto Crescita per risparmiare a livello fiscale e pagare così un ingaggio lordo meno pesante.