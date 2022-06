“Pioli is on fire” al concerto di Fedez e J-Ax: la folla impazzisce! – VIDEO

Al concerto di beneficenza a Milano organizzato da Fedez e J-Ax non poteva mancare il celebre “Pioli is on fire”. Folla scatenata!

È ormai diventato il tormentone dei tifosi rossoneri, ma pare che in realtà si stia diffondendo a macchia d’olio nell’estate italiana 2022. “Pioli is on fire”, rivisitazione della celebre canzone “Freed from desire”, si sente ormai ovunque. Discoteche, feste, strade: il motto musicale dello Scudetto rossonero ha spopolato in pochissimo tempo.

Nato nel 2021 direttamente dai giocatori rossoneri dopo aver conquistato un posto in Champions League, “Pioli is on fire” rappresenta oggi la voce di ogni milanista fiero che il Diavolo sia tornato Campione d’Italia dopo ben undici anni. Per la festa Scudetto, tra le strade di Milano e in Piazza Duomo, il tormentone rossonero è stato cantato un’infinità di volte.

Dai tifosi, ai giocatori rossoneri e a Stefano Pioli sul pullman, tutti hanno urlato a squarciagola quel motto musicale, facendo emozionare e gioire dello stupefacente successo. Oggi, a distanza di più di un mese, “Pioli is on fire” è tornato riecheggiare in una Pizza Duomo stracolma di gente. Difatti, all’apertura di LOVEMI, concerto organizzato a scopo benefico da Fedez e J-AX, il DJ ha fatto partire le note di “Freed from desire” facendo impazzire la folla. Quella rossonera immaginiamo!

Non vogliamo pensare a come si sia sentito ogni tifoso interista o juventino presente in piazza per il concerto. Si scherza ovviamente, ma è chiaro che i tifosi milanisti sono stati ben più fieri e gasati di cantare e ballare la canzone, rivisitando il ritornello con la frase “Pioli is on fire”!