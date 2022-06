Avanti insieme: il comunicato ufficiale del Milan

Puma e Milan proseguiranno insieme: il club rossonero lo ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali. Ecco il comunicato

L’annuncio era nell’aria da settimane ed è puntualmente arrivato. L’avventura di Puma con il Milan proseguirà ancora per parecchi anni.

Una firma importante – certamente non la più attesa (si aspettano con ansia quelle di Paolo Maldini e Frederic Massara) – che certifica la crescita del club rossonero e il grande lavoro di Ivan Gazidis.

“PUMA e AC Milan – si legge sul sito ufficiale del Milan – sono lieti di annunciare l’estensione a lungo termine della loro partnership, nata nel 2018. PUMA continuerà a essere il Principal Partner, il Global Technical Supplier e l’Official Licensed Partner del Club rossonero, tornato ai vertici del calcio italiano con la squadra più giovane della storia moderna a vincere lo Scudetto, nonché una delle squadre più giovani d’Europa”.

La novità, come è possibile leggere, è che Puma “diventerà il Naming Partner Ufficiale del Centro di allenamento dell’AC Milan Vismara”.

“Il centro sarà rinominato “PUMA House of Football” e diventerà la sede per lo sviluppo delle performance, con investimenti mirati sulla prossima generazione di giovani calciatori del Milan, contribuendo a sostenere anche il settore femminile. Il Centro sarà anche la sede delle attivazioni del brand e della community, ospitando eventi e iniziative in città”.

Le parole di Gazidis

C’è chiaramente tanta soddisfazione nelle parole di Ivan Gazidis: “So davvero orgogliosi di continuare questo viaggio con il nostro partner PUMA, nostro Principal Partner dal 2018 – ammette l’Amministratore Delegato del Milan sul sito ufficiale del club -. Siamo entusiasti di iniziare un nuovo capitolo di questa partnership, che avrà un forte focus sullo sviluppo del calcio femminile e sulla prossima generazione di talenti, entrambi obiettivi allineati con la nostra vision per il Club”.