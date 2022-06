Calciomercato Milan, ancora una concorrente dalla Serie A per l’obiettivo

Un’altra pretendente per il difensore a complicare i piani: ora è molto dura per i rossoneri

Parte la corsa per assicurarsi i migliori profili sul mercato, anzi, è partita da tempo. Il Milan ha già perso due obiettivi primari, con Botman che si è accasato al Newcastle e Renato Sanches ormai destinato al Psg.

La dirigenza rossonera deve quindi riorganizzarsi al più presto e mettere nel mirino altri profili per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Le alternative ai due giocatori del Lille ci sono sempre state e ora Maldini e Massara hanno il compito di riallacciare i rapporti per avvicinare i nuovi obiettivi. Il livello deve sempre essere alto e di conseguenza ci sarò tanta concorrenza anche stavolta.

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di un profilo seguito da tempo dal Diavolo per la retroguardia. Stiamo parlando di Gleison Bremer, il centrale del Torino che tanto bene ha fatto in questa stagione sotto la guida di Ivan Juric, e che è in scadenza nel 2023. Sul giocatore peò la concorrenza è davvero alta, e continua ad infoltirsi giorno dopo giorno.

Juventus su Bremer per sostituire De Ligt

Ma adesso la trattativa si potrebbe complicare ulteriormente a causa dell’inserimento di un’altra big della Serie A, ovvero la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri infatti avrebbero pensato al profilo del brasiliano come possibile sostituto in caso di partenza dell’olandese Matthijs De Ligt. L’ex Ajax è ambito dal Chelsea e i colloqui con il club inglese per una sua cessione sono sempre più fitti. A riportare la notizia è Tuttosport.

I bianconeri potrebbero giocare la carta Mandragora per vincere la concorrenza, proponendo il centrocampista che ha già giocato in prestito al Toro ma che non è stato riscattato. In pole rimane comunque sempre l’Inter, pronta a puntare sul 24enne per sostituire Skriniar in caso di trasferimento al Psg.

Bremer adesso è un obiettivo di tantissimi club, perché sul classe 97′ ci sono sempre gli interessi di diversi club in Premier League. Molto del suo futuro dipenderà da lui e dalla sua scelta, anche se c’è da capire chi sarà pronto a versare nelle casse del Torino la cifra richiesta dal patron Urbano Cairo, ovvero circa 30 milioni. Il Milan rimane vigile, anche perché deve ancora riempire la casella difensore, dopo la trattativa fallita per Sven Botman.