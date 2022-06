Calciomercato Milan, idea concreta: pronta l’offerta

Sportmediaset fornisce interessanti aggiornamenti sul mercato del Milan. Focus sulla trequarti, dove prende quota un vecchio nome…

Le tanto attese firme non sono ancora arrivate, e adesso l’ambiente rossonero è in subbuglio. Paolo Maldini e Frederic Massara dovrebbero firmare per i rinnovi tra oggi e domani, giornata in cui scadranno formalmente i contratti dei due dirigenti milanisti.

Per la maggioranza delle fonti, non c’è alcun dubbio alla permanenza di Paolo e Frederic nella dirigenza del Milan, ma è chiaro che la preoccupazione adesso non manca. Dal rinnovo del duo dirigenziale passa il mercato estivo dei rossoneri. Un tema che scalda particolarmente il cuore dei tifosi milanisti.

Nonostante ci sia ancora attese per le firme, Maldini e Massara continuano a fare il loro lavoro. La perdita di tempo ha sicuramente procurato delle beffe al Milan, come le trattative sfumate per Sven Botman e Renato Sanches. Il primo andato al Newcastle, il secondo vicinissimo al Paris Saint Germain.

Al momento, pare che l’attenzione dei due dirigenti sia concentrata maggiormente sulla trequarti, un reparto che urge di nuovi innesti. La sensazione è che il maggiore sforzo economico verrà riservato proprio per il tridente dietro la punta, e l’ambiente già pullula di nomi importanti.

Marco Asensio, Charles De Ketelare, Noa Lang, Paulo Dybala, Hakim Ziyech…e chi più ne ha più ne metta! Ma chi sarà il prossimo vero rinforzo della trequarti di Pioli? Uno o due colpi per il reparto? Sportmediaset tira fuori un vecchio nome.

Raimondi: “ De Ketelaere e Asensio troppo costosi”

Claudio Raimondi, specializzato nei temi di mercato trattati a Sportmediaset, ha fatto una panoramica sull’attuale situazione del Milan. Secondo il giornalista, Paolo Maldini e Frederic Massara sono pronti a tentare l’assalto per Giacomo Raspadori, dato che De Ketelaere e Asensio risultano essere affari troppo costosi:

Torna di moda il nome di Raspadori perché su De Ketelaere il Bruges fa muro chiedendo 40 milioni, mentre Asensio ha un ingaggio troppo alto. Questa è una pista che possiamo considerare buona e settimana prossima potrebbe esserci un’offerta del Milan per Giacomo, che può giocare in più ruoli della trequarti e dell’attacco. L’investimento sull’azzurro non escluderebbe un altro colpo come Ziyech o Dybala. Sull’ex bianconero si può inserire il Milan qualora continuassero le frizioni con l’Inter.

Raimondi ha anche fatto un focus sulla difesa del Milan, confermando l’ultima indiscrezione di Di Marzio su Diallo. Il difensore del PSG sarebbe tornato nel mirino del Diavolo, e il suo arrivo, o quello di un altro difensore, potrebbe liberare Matteo Gabbia verso il prestito alla Sampdoria.