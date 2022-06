La scelta di Ibra: il contratto è pronto

La scelta di Ibra è fatta da tempo: contratto simbolico, con bonus legati agli obiettivi di squadra e personali. Il punto della situazione

Zlatan Ibrahimovic ha deciso da tempo. Lo svedese, nonostante il grave infortunio, che lo terrà fuori dai campi per tutto il 2022, ha voglia di continuare a giocare, con la maglia del Milan addosso.

Il calciatore sta trascorrendo le vacanze tra relax e duro lavoro per tornare il prima possibile. L’obiettivo è quello di esserci alla ripresa del campionato, dopo la sosta per il Mondiale in Qatar.

Ha voglia di trascinare la propria squadra allo Scudetto, quello della seconda stella, ha voglia di segnare in Champions League, per scrivere nuove pagine di storia. Una storia, quella di Zlatan Ibrahimovic, che non avrà eguali.

Ibrahimovic è unico. Al Milan lo sanno davvero tutti, dai dirigenti, Paolo Maldini e Frederic Massara, passando per Stefano Pioli e ogni singolo calciatore. Non c’è nessuno che non si dice migliorato da quando è arrivato lo svedese.

Rafael Leao, così come ogni altro suo compagno, ha bisogno di Ibrahimovic. Lo svedese sarà così al fianco della squadra. Si andrà avanti insieme con un contratto simbolico.

Contratto simbolico

Quanto scritto nei giorni scorsi trova conferme sui quotidiani sportivi di stamani: come riporta Tuttosport, Ibra ha fatto sapere da tempo che non ci saranno problemi per la firma: lo svedese potrà incrementare i propri guadagni con i vari bonus che scatteranno, attraverso il raggiungimento di precisi traguardi, sia personali che di squadra. Tra Milan e Ibra non sarà mai una questione di soldi, ecco perché sul futuro del calciatori i dubbi sono davvero pochi e tutti legati alle sue condizioni fisiche.