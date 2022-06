L’agente svela il retroscena: “Il Milan si è mosso ma…”

Il procuratore del fantasista ha confermato l’interesse dei rossoneri, che però non si tramutò in offerta

Fra le tante operazioni che il Milan cerca di portare avanti ce sono sono molte che non si sviluppano e che quindi rimangono piste abbandonate. I rossoneri valutano spesso più profili nello stesso ruolo per effettuare la scelta giusta in un secondo momento.

E’ successo anche nei mesi passati, quando si sono studiati i possibili colpi nei vari reparti, con il Diavolo che ha poi comunque effettuato le scelte giuste per rinforzarsi, visti i risultati ottenuti nell’ultima stagione. Prima di chiudere alcune trattative la società aveva chiesto informazione per altri profili e la conferma è arrivata direttamente dal procuratore di uno di questi.

Ci riferiamo al trequartista georgiano Kvaratskhelia, ormai trasferitosi al Napoli di Luciano Spalletti per le prossime stagioni. Il retroscena è stato svelato dal suo agente in un’intervista in Georgia, con il noto insider Nobel Arustamyan. Queste le sue dichiarazioni: “Avevamo un pre-accordo con la Juventus, ma poi Paratici è andato via al Tottenham. Se non fosse andato via, Khvicha oggi sarebbe alla Juventus. Voleva portarlo anche in Premier League ma in prestito e a noi non interessava”.

Il Milan si era informato per Kvaratskelia, lo conferma l’agente

Jugeli ha poi parlato dell’interesse del club rossonero per il giocatore georgiano, che però non avrebbe fatto l’affondo definitivo per assicurarsi le sue prestazioni: “Anche il Milan aveva chiesto informazioni ma solo il Napoli si è mosso concretamente”. Effettivamente nei mesi scorsi si era parlato di un interesse di Maldini e Massara per il giocatore offensivo ex Rubin Kazan e Dinamo Batumi.

Adesso il classe 2001 proverà a mettersi in mostra con la maglia dei partenopei e a non far rimpiangere ai tifosi azzurri l’addio di un idolo come Lorenzo Insigne volato in Canada al Toronto. Il Milan ora guarda a altri profili per quel ruolo e spera di alzare il tasso tecnico con un gran colpo.