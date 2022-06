Milan, non solo Origi: gli altri calciatori belgi in rossonero

Divock Origi è il primo acquisto del Milan campione d’Italia. L’ex attaccante del Liverpool arricchisce il piccolo gruppo di calciatori belgi che hanno indossato la maglia rossonera

Un acquisto annunciato da tempo e quasi passato in sordina (anche per la note questione rinnovi di Maldini e Massara) quello di Divock Origi. L’attaccante ha firmato, dopo le visite mediche di rito, il contratto che lo legherà al Milan per le prossime quattro stagioni e si aggregherà ai compagni già in occasione del raduno del 4 luglio.

Origi arriva al Milan dopo il quadriennio con il Liverpool, club con il quale ha vinto tutto in ambito nazionale e internazionale. L’attaccante è stato protagonista in particolare della cavalcata Champions nel 2019 segnando il gol decisivo nella rimonta in semifinale con il Barcellona e quello del 2-0 contro il Tottenham in finale.

Origi sarà solamente il terzo calciatore belga a indossare la maglia del Milan. Alexis Saelemaekers lo conoscete tutti. Una grande crescita quella dell’esterno acquistato nel gennaio 2020 dall’Anderlecht per sostituire numericamente Suso passato al Siviglia. Dalla ripresa post lockdown, Alexis è diventato uno dei fedelissimi di Pioli per poi alternarsi a destra con Messias nell’annata Scudetto. Due i gol segnati da Saelemaekers, un aspetto assolutamente da migliorare per diventare un esterno di caratura internazionale.

Eric Gerets e il grande acquisto svanito

Il primo calciatore belga al Milan è stato Eric Gerets. Una fugace esperienza quella del terzino acquistato dallo Standard Liegi con sole 13 presenze nella stagione 1983-84 conclusa dal Milan allenato da Castagner all’ottavo posto. Gerets era uno degli uomini migliori nella grande generazione del calcio belga dalla quale uscirono, tra gli altri, il portiere Preud’Homme, Enzo Scifo e un forte attaccante ovvero Jan Ceulemans.

Bandiera del Bruges e della nazionale negli anni ’80, Ceulemans fu vicinissimo al Milan neopromosso in Serie A nell’estate 1981 dopo la prima annata in cadetteria dovuta alla retrocessione per il calcioscommesse. Era tutto fatto con tanto di visite mediche e foto di rito poi l’improvviso ripensamento forse dovuto a una decisione della moglie. Al suo posto, il Milan prese lo scozzese Joe Jordan.

Mentre Ceuelemans avrebbe continuato a segnare con il Bruges, Gerets, dopo la fugace esperienza al Milan passa al PSV Eindhoven e vince ben sei campionati olandesi e una Coppa Campioni, in finale con il Benfica, nel 1988, nell’anno che ha preceduto la doppietta europea del Milan di Sacchi.