Milan-Puma, cifre più che raddoppiate: i dettagli del nuovo accordo

Dopo la firma di Origi, ce n’è stata un’altra importante in casa rossonera: quella del ricco prolungamento contrattuale con Puma.

Il Milan stamattina ha ufficializzato di aver esteso a lungo termine la partnership con Puma. Quest’ultima continuerà ad essere Principal Partner, Global Technical Supplier e Official Licensed Partner.

Una novità è che la celebre azienda tedesca sarà anche Naming Partner Ufficiale del Centro Sportivo Vismara, rinominato Puma House of Football. C’è l’obiettivo di investire e puntare ancora di più sul settore giovanile, oltre che sul calcio femminile. Il centro ospiterà anche eventi e iniziative legati a due brand.

La partnership tra le due società è nata nel 2018 e la reciproca soddisfazione le ha portate a siglare un nuovo accordo. Secondo le indiscrezioni trapelate, il Milan andrà a guadagnare molto più di prima con il nuovo contratto.

Milan, i ricavi con lo sponsor Puma

L’agenzia Reuters rivela che il club rossonero percepirà poco più di 30 milioni di euro (31,5 milioni di dollari) all’anno e che l’accordo firmato è quinquennale. Il nuovo contratto entrerà in vigore a tutti gli effetti dal 1° gennaio 2023.

Il Milan vede praticamente raddoppiare i propri ricavi con questa intesa raggiunta con Puma. Si tratta di un altro passo importante per la crescita del club, che mira ad aumentare in maniera importante il fatturato per potersi avvicinare alle big d’Europa ed essere più competitivo.

Il precedente contratto scadeva a giugno 2023 ed è la stessa scadenza in vigore con Emirates, con il quale a sua volta il Milan spera di raggiungere un nuovo ricco accordo. I contatti tra le parti sono in corso e non ci sentiamo di escludere novità entro quest’anno. Sarebbe fondamentale aumentare anche gli introiti del principale sponsor della maglia.