Non solo Maldini e Massara: è tempo di annunci

Non solo Maldini e Massara: si attendono altri annunci ufficiali in casa Milan. Tanti affari chiusi, ora è tempo dei comunicati

Sono inevitabilmente i giorni degli annunci ufficiali. Oggi è arrivato il comunicato del prolungamento della partnership con Puma ma la speranza di tutti i tifosi è che a breve arrivi anche la nota relativa a Paolo Maldini e Frederic Massara.

D’altronde il tempo, ormai, è davvero scaduto. Ieri, nel frattempo, è arrivato a Milano, per svolgere le visite mediche e firmare il contratto, prima di volare in vacanza, Divock Origi. Manca solo il comunicato ufficiale del club.

Nei prossimi giorni, verosimilmente, la prossima settimana, come scrive Tuttosport, toccherà anche ad Alessandro Florenzi e Junior Messias. Gli accordi per i riscatti – come ampiamente raccontato – sono stati trovati e manca solo la fumata bianca, che non è davvero in discussione.

Altri rinnovi

Il 30 giugno non è solo il giorno in cui scadranno i contratti di Frederic Massara e Paolo Maldini: termineranno, infatti, anche gli accordi con Franck Kessie, Alessio Romagnoli e Antonio Mirante.

Per il centrocampista ivoriano, come è noto, è pronta una nuova avventura, con la maglia del Barcellona. Per il difensore, invece, non c’è ancora certezza: tutto lascia pensare che il suo futuro sarà a Roma, dove preferirebbe andare, ma non mancano le offerte dall’Inghilterra e non è da escludere una sua permanenza, a sorpresa, in rossonero.

Il giocatore che ha più probabilità di restare al Milan, invece, è Mirante. Il portiere, arrivato dopo l’infortunio di Mike Maignan, è pronto a firmare un contratto di un anno.

Non ci siamo dimenticati di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha deciso da tempo di restare in rossonero, nonostante l’infortunio che lo terrà fuori dai campi di gioco per tutto il 2022. Il suo rinnovo appare solo una formalità