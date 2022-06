Ricavi Sponsor tecnico, il Milan si avvicina alla Juve: la classifica

Calcio e Finanza rende noti i dati sui ricavi da sponsor dei maggior club d’Europa. Netta crescita per il Milan, ma la strada è ancora lunga…

Stamane è arrivato il comunicato ufficiale della partnership rinnovata tra Milan e PUMA. Il brand sportivo sarà ancora per cinque anni lo sponsor tecnico ufficiale della squadra rossonera. Importante è il dato sull’incremento dei ricavi. Grazie al rinnovo della partnership, il Milan guadagnerà 30 milioni di euro l’anno.

Una somma ben superiore ai 13,1 milioni di euro guadagnati sino alla stagione 2021/2022. Per il club rossonero si parla di un gran passo in avanti, dettato dagli ultimi stupefacenti risultati sportivi. Con la conferma per il secondo anno consecutivo in Champions League e il titolo di Campione d’Italia conquistato, il Milan ha guadagnato in prestigio e blasone.

Interessante è lo studio di Calcio e Finanza, che stila la classifica dei maggiori club europei in base ai ricavi da sponsor tecnico annuali. A comandare la graduatoria c’è sempre il Real Madrid, con un guadagno annuale di 120 milioni di euro grazie alla partnership con Adidas.

Al secondo posto, troviamo invece gli storici rivali del Barcellona, con una ricavo di 105 milioni di euro a stagione da Nike. Chiude il podio, al terzo posto, il Manchester United, che da Adidas riceve 75 milioni di sterline a stagione (che si traducono in 87 milioni di euro).

Le italiane

Dopo Real, Barca e United seguono nella top dieci della speciale classifica PSG, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Bayern Monaco, Juventus, Liverpool e Tottenham. Da notare dunque che soltanto il club bianconero rientra come italiana tra le dieci società più “ricche” d’Europa dal punto di vista dei ricavi da sponsor tecnico.

E il Milan? I rossoneri, nonostante questo salto in avanti grazie al rinnovo della partnership con PUMA, sono ben lontani da certi standard. Come del resto il calcio italiano in generale. Considerando soltanto la Serie A, adesso il Milan è il secondo club per ricavi da sponsor tecnico. Ha allungato di tanto sull’Inter con l’ultimo accordo con PUMA e si è avvicinato ai 51 milioni che la Juventus guadagna da Adidas.

Ma il divario è ancora ampio. I cugini interisti godono di un accordo con Nike sino al 2024 (12,5 milioni il ricavo annuale), ma puntano presto a raddoppiare grazie ad un rinnovo. Proprio come fatto oggi dal club rossonero. Se guardiamo alle altre big di Serie A, la situazione peggiora sempre più. La Lazio guadagna soltanto 5 milioni di euro a stagione grazie allo sponsor tecnico MIZUNO, mentre la Roma 3,5 milioni con New Balance.