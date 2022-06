Rinnovo Maldini e Massara: il tempo è scaduto

I tifosi del Milan attendono ancora le firme di Paolo Maldini e Frederic Massara. I contratti dei due dirigenti scadranno domani

Scadranno domani i contratti di Frederic Massara e Paolo Maldini. Anche ieri non sono arrivati gli annunci ufficiali delle firme dei due dirigenti, che ieri erano a Casa Milan a lavorare.

Incontri, tante telefonate e la firma di Divock Origi. L’attaccante belga, dopo l’iter medico, si è presentato nella sede del Diavolo di via Aldo Rossi, per mettere nero su bianco, accolto dai due dirigenti.

Maldini e Massara, dunque, continuano a lavorare. Si continua ad intavolare trattative, che però non possono essere chiuse. Le mancate firme – è sotto gli occhi di tutti – ha portato a dei rallentamenti: molto probabilmente Sven Botman sarebbe sfumato ugualmente, vista l’offerta importante presentata dal Newcastle, ma con Renato Sanches le tempistiche stanno facendo la differenza.

Solo quando i due dirigenti metteranno nero su bianco si apriranno davvero le danze. Nel frattempo continua questa situazione di imbarazzo, che non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi del Milan. Anche stamani su quotidiani sportivi arrivano conferme in merito agli accordi raggiunti tra le parti, con le firme che potrebbe arrivare oggi.

Sale l’attesa

La certezza assoluta non può darla nessuno ma è evidente che né Red Bird, da una parte, né Maldini e Massara, d’altra, hanno pensato ad un piano B. Accordo di due anni con opzione per il terzo. Si attendono dunque solo gli annunci ufficiali per dimenticare questa situazione che ha creato non pochi disagi.

C’è un campionato da preparare, c’è uno Scudetto da difendere. Lunedì, 4 luglio, la squadra di Stefano Pioli – senza i nazionali – si ritroverà a Milanello per iniziare a sudare. Difficile immaginare l’assenza di Paolo Maldini e Frederic Massara al primo giorno di scuola