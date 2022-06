Rinnovo Maldini e Massara, svelato l’intoppo: “Il problema è uno solo”

Le parole del giornalista sportivo di Sky Sport, Luca Marchetti. Anche oggi i due dirigenti non hanno firmato il loro rinnovo. E domani…

Si attendevano notizie convincenti nella giornata di oggi. E invece, ancora una volta, non ci sono novità sulla situazione riguardante Paolo Maldini e Frederic Massara. I due dirigenti del Milan hanno il contratto che scade domani, trenta giugno, ma anche dopo l’incontro di questo pomeriggio di passi in avanti ne sono stati fatti pochi.

E’ una situazione che non convince nessuno. Sembra esserci tutto per l’accordo, eppure questa firma proprio non vuole arrivare. Cosa sta bloccando la trattativa? Perché il Milan non ha ancora ufficializzato il loro rinnovo? I dubbi sono ancora tanti, di risposte ce ne sono poche. E tutto questo giova pochissimo in particolar modo ai tifosi rossoneri. In pochi si sarebbero aspettati un inizio estate simile dopo un campionato vinto in una maniera strepitosa.

Eppure tutto ciò non è un incubo ma realtà. Tutto lascia presagire che i due possano firmare domani, ma praticamente ogni giorno questo accordo slitta. Intanto diverse emittenti hanno già ipotizzato un post Maldini, con Moncada in prima linea con Ibrahimovic oppure addirittura l’arrivo di Sabatini. Per ora soltanto fantascienza, ma a questo punto risulta difficile capire a cosa credere.

Marchetti: “Non dovrebbero esserci sorprese sui loro rinnovi, ma…”

Ha parlato di questa assurda situazione anche Luca Marchetti, direttamente dagli studi di Sky Sport: “Non penso che ci possano essere sorprese in merito ai rinnovi di Maldini e Massara. Devo però ammettere che si tratta di un qualcosa di assolutamente singolare. E’ surreale che ancora non sia arrivata la firma di entrambi. In realtà non c’è mai stato alcun tipo di problema sulla figura del duo dirigenziale, non è un problema di operatività ma più che altro di immagine. Nonostante un futuro incerto, Maldini e Massara hanno continuato a lavorare il più possibile in ambito calciomercato. Resta quantomeno strano che, una società che ha vinto il campionato di Serie A soltanto poco più di un mese fa, non ha fatto ancora firmare il rinnovo ai suoi due dirigenti principali”.