Botman fa arrabbiare i milanisti: “Il Newcastle è meglio”

Sven Botman ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore del Newcastle. Parole che non faranno piacere ai tifosi rossoneri.

Una delle sorprese più eclatanti che ha riservato il mercato estivo è sicuramente il mancato arrivo di Sven Botman al Milan. Il difensore olandese era da mesi un promesso sposo del club rossonero, ma inevitabilmente tutto è sfumato per questioni legate al cambio di proprietà.

Difatti, con il lungo ritardo nei rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara, il Milan è stato impossibilitato nella chiusura della trattativa per Sven, e questo è stato quasi costretto ad accettare la maxi offerta del Newcastle. Spinto ovviamente dal Lille, in quanto gli inglesi offrivano circa 10 milioni in più dei rossoneri.

Ormai, Botman è ufficialmente un nuovo calciatore del Newcastle, tra lo stupore e la delusione di molti. È stato già annunciato il suo arrivo tra le fila dei Magpies, e dopo l’ufficialità il difensore ha rilasciato le sue prime parole da nuovo giocatore del Newcastle. Dichiarazioni che lasciano un pò di stucco.

Botman fa arrabbiare i milanisti

Intervistato dall’accreditato De Telegraaf, media olandese, Botman ha reso note le motivazioni che lo hanno spinto al trasferimento al Newcastle. Cruciale la sua frase sul paragone tra rossoneri e Magpies. Di seguito le parole del difensore olandese: “L’ambizioso progetto del Newcastle, insieme alla possibilità di giocare in Premier League, mi ha spinto ad accettare l’offerta. Ho sognato per tutta la vita di giocare nel massimo campionato inglese. Anche il Milan mi dava delle buone sensazioni, ma il Newcastle in conclusione mi è sembrato un po’ meglio. Volevo trasferirmi a Newcastle già a gennaio, perché treni di questo tipo passano una sola volta nella vita, lo so che è un po’ un cliché ma è davvero così. Per me il Newcastle era una grande opportunità,

Parole che risuoneranno un pò storte alle orecchie dei tifosi rossoneri. È risaputo che Sven aveva il solo desiderio di vestire la maglia rossonera, almeno secondo quanto è stato ribadito negli ultimi mesi. È chiaro che il difensore si era semplicemente stufato di aspettare il Milan, e che allettato dall’idea di giocare in Premier e anche per una bella somma a stagione, superiore a quella offerta dei rossoneri, ha scelto la strada più semplice.

Il Milan ha rimpianti? Difficile dirlo adesso, ma è certo che sta già cercando un nuovo difensore da inserire nella rosa di Pioli.