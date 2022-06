Calciomercato Milan, l’annuncio del difensore: “Potrei andare all’estero”

Uno dei difensori che piacciono al Milan non ha ancora definito il suo futuro: può restare in Serie A, ma anche scegliere una squadra estera.

Il club rossonero è alla ricerca di un nuovo difensore centrale, ormai è noto a tutti. Sfumato Sven Botman, l’obiettivo è quello di prendere comunque un giocatore mancino e forte fisicamente che possa sostituire Alessio Romagnoli.

Recentemente si è parlato di Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio, ma sono emersi anche i nomi di Piero Hincapié del Bayer Leverkusen e di Abdou Diallo del Paris Saint Germain. Quest’ultimo può giocare anche da terzino, quindi è particolarmente gradito.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando più opzioni, compatibilmente con il margine di spesa di cui dispongono per la campagna acquisti. Probabilmente in difesa arriverà un innesto low cost per avere poi più risorse da investire in altri ruoli.

Calciomercato Milan, Bremer parla del suo futuro

Tra i difensori più volte accostati al Milan c’è anche Gleison Bremer, ma il suo cartellino costa non meno di 35 milioni di euro e ciò lo taglia fuori dalla lista dei realistici obiettivi. Il Torino vuole ricavare il più possibile dalla sua cessione e spera che si scateni un’asta.

Il centrale brasiliano in un’intervista alla trasmissione Flow Sport Club ha spiegato che il suo futuro non è ancora definito: “Sto parlando col mio agente e per adesso non vi è nulla di definito. Non so se rimarrò in Italia o mi trasferirò all’estero. L’unica cosa fondamentale è giocare la prossima Champions League, è importante per crescere ancora. Si definirà tutto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane”.

In Italia l’Inter è stata spesso data come favorita, dato che avrebbe già un accordo di massima con l’entourage del giocatore. Ma non c’è alcuna intesa con il Torino. Attenzione pure alla Juventus, che dovrebbe vendere De Ligt e ritrovarsi con un bel gruzzolo di soldi da poter investire per un difensore.

All’estero è il Tottenham il club più interessato a Bremer. Antonio Conte lo apprezza molto i gli Spurs hanno la disponibilità economica per fare un’offerta importante. La squadra londinese, come le due italiane, fa la Champions League e pertanto è destinazione gradita dal brasiliano.