Calciomercato Milan, colpo da 30 milioni: fanno sul serio

Sfida al Milan per il fantasista offensivo, che da settimane è considerato uno dei pupilli di Maldini ed obiettivo dichiarato rossonero.

Il Milan, dopo aver visto sfumare definitivamente il colpo Sven Botman e forse anche l’arrivo di Renato Sanches, cambierà le sue priorità sul mercato estivo.

Non più spese folli per un difensore o un mediano, bensì il grande colpo dovrebbe arrivare sulla trequarti. Stefano Pioli avrebbe chiesto espressamente ai propri dirigenti un numero 10 che possa giocare anche da esterno e creare occasioni da gol con costanza.

Uno dei profili maggiormente battuti dagli uomini mercato del Milan arriva dal Belgio. Ormai è noto il pressing rossonero per Charles de Ketelaere, fantasista offensivo del Club Bruges classe 2001. Un calciatore elegante, giovane e già maturo per certi palcoscenici, che potrebbe rappresentare il colpo ideale.

Inserimento del Leicester per De Ketelaere: il Milan attende

De Ketelaere, attraverso i propri agenti, ha fatto sapere di gradire particolarmente il Milan come soluzione per l’immediato futuro. I rapporti con il Bruges sono buoni e c’è anche un accordo per lasciar partire questa estate il talento 21enne, solo in seguito all’offerta più idonea.

Spuntano però due ostacoli all’affare De Ketelaere. Il primo riguarda le richieste economiche per il cartellino del talento belga, che viene valutato circa 40 milioni di euro dal Bruges. Possibile che nelle prossime settimane cali la richiesta, ma resta sempre una cifra parecchio alta per un calciatore sì talentuoso ma ancora molto giovane.

La seconda riguarda l’inserimento di una rivale inglese, che nelle ultime ore sembra fare sul serio. Come scrive il portale 90min.com, il Leicester City starebbe valutando seriamente l’assalto a De Ketelaere. Ma prima il club britannico, sorprendente campione di Premier nel 2016, dovrà effettuare delle cessioni.

L’idea è quella di vendere il prima possibile due calciatori belgi, connazionali di CDK. Ovvero Dennis Praet, che potrebbe finire in Italia o al Torino o alla Fiorentina a titolo definitivo. Poi Youri Tielemans, forte centrocampista che potrebbe diventare obiettivo concreto di Arsenal e Manchester United.

Con tali ricavi il Leicester andrebbe a sfidare il Milan sul fronte De Ketealaere. Per il belga dall’Inghilterra si parla di un esborso da 30 milioni di sterline da parte delle Foxes, pari a circa 35 milioni di euro. Una proposta cash che potrebbe accontentare il Bruges e che dunque rischia di bruciare la concorrenza del Milan. A meno che la dirigenza di via Aldo Rossi non acceleri i tempi in questi giorni.