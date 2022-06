Calciomercato Milan, colpo dal Real: costi accessibili, ma c’è un intoppo

Il Milan ha fatto un sondaggio per il centrocampista spagnolo. L’affare è possibile, ma la volontà del giocatore può fare la differenza

Con la situazione ancora in bilico per quanto riguarda Maldini e Massara, il calciomercato del Milan prova a fare dei passi in avanti. Per ora solo l’affare Origi si è concretizzato, troppo poco per una squadra che ha appena vinto il campionato di Serie A e che nella prossima stagione vuole fare la voce grossa anche in ambito europeo.

Questo la proprietà lo sa bene e, una volta risolto l’intoppo relativo al duo dirigenziale, si metterà seriamente al lavoro per garantire a Stefano Pioli una rosa completa e di assoluta qualità affinché il diavolo possa affermarsi non solo in Italia. C’è bisogno di investire, c’è bisogno di regalare alla piazza colpi importanti e di un certo spessore da abbinare a giovani di prospettiva così come è stato progettato da Paolo e Frederic già da tempo.

A tal proposito pare che il Milan abbia messo gli occhi in Spagna alla ricerca di un centrocampista che possa fare la differenza in mezzo al campo. Renato Sanches non è più una sicurezza, anzi, tutt’altro. In questo momento il Paris Saint-Germain pare essere in vantaggio nella corsa al giocatore, sarà decisiva la volontà del portoghese ed è proprio questo a preoccupare maggiormente. Nel caso in cui Sanches dovesse saltare definitivamente, il diavolo deve farsi trovare pronto e dunque potrebbe mettere le mani avanti.

Dani Ceballos piace al Milan: lui vorrebbe restare in Spagna. Tutto ancora aperto

Secondo quanto riportato dalla versione spagnola di Goal.com, il Milan avrebbe chiesto informazioni al Real Madrid in merito alla situazione di Dani Ceballos. I rapporti tra i due club sono ottimi e questo potrebbe in qualche modo favorire una possibile trattativa. La richiesta per il cartellino del giocatore è di 15-20 milioni di euro, non parliamo di cifre esorbitanti.

Resta da sciogliere il nodo relativo alla volontà di Ceballos, che al momento preferirebbe rimanere in Spagna. Se il Real dovesse decidere di mandarlo via, il suo sogno è quello di andare al Real Betis, squadra del suo cuore. Il Milan ha pensato a lui per la mediana, sarebbe un colpo importante per Pioli che potrebbe utilizzarlo sia nel centrocampo a due ma anche, ad esempio, nel ruolo di trequartista. Un interesse che, a dir la verità, va avanti già da tempo. I rossoneri avevano tentato il colpo già lo scorso anno, poi in inverno.