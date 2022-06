Calciomercato Milan, l’esterno in Premier: parte l’assalto

Uno degli esterni offensivi spesso accostati al club rossonero può finire in Premier League: l’Arsenal è pronto all’assalto.

Il Milan nella campagna acquisti estiva comprerà sicuramente una nuova ala destra d’attacco, non ci sono dubbi. Se si concretizzeranno alcune uscite, si libererà lo spazio per un innesto.

Com’è noto, la società rossonera vuole vendere Samuel Castillejo e se non ci saranno sorprese l’ex Villarreal lascerà Milanello. Bastano poco più di 4 milioni di euro per evitare una minusvalenza a bilancio. Sulle sue tracce ci sono squadre della Liga, ma sembra che anche Sampdoria e Fiorentina siano interessate. Si attendono offerte.

Da capire poi cosa ne sarà di Alexis Saelemaekers. Il Diavolo dovrebbe riscattare Junior Messias dal Crotone per tenerlo e non per rivenderlo, dunque il belga può essere cedibile se dovesse arrivare una proposta da almeno 15 milioni.

Calciomercato Milan, Noa Lang può sfumare: le ultime news

Da settimane uno degli esterni offensivi accostati al Milan è Noa Lang. Vero che predilige giocare a sinistra e che ha fatto bene anche da seconda punta, però è in grado di agire anche sulla corsia destra. Forse non è la sua posizione ideale, però l’olandese è molto versatile. Può essere un buon vice di Rafa Leao o giocare anche in un altro ruolo. La duttilità tattica è certamente un suo pregio.

Dal Belgio era trapelato che Lang fosse abbastanza vicino al trasferimento in maglia rossonera, ma così non sembra essere. Valutato circa 23-25 milioni di euro dal Club Bruges, adesso è l’Arsenal ad essersi inserito nella corsa all’ex talento dell’Ajax.

I Gunners hanno in Raphinha del Leeds United la prima scelta, ma il brasiliano sembra vicino al passaggio al Chelsea. Il Mundo Deportivo rivela che il piano B dell’allenatore Mike Arteta è proprio Lang, meno costoso rispetto al collega (valutato 60-70 milioni).

Per l’olandese il trasferimento all’Arsenal rappresenterebbe un grande passo per la sua carriera. Un’occasione che può giocare anche in un campionato di livello elevatissimo come la Premier League. Vedremo se il suo futuro sarà a Londra o se, eventualmente, il Milan si farà sotto per strapparlo al Club Bruges.