Calciomercato Milan, incontro in sede: è l’agente di un super talento – FOTO

Incontro in sede tra Paolo Maldini ed un importante agente internazionale, che ha pubblicato anche le testimonianze sui social.

Mentre si attendono conferme sul rinnovo di contratto di Paolo Maldini e Ricky Massara, il Milan continua a lavorare per il proprio futuro, anche grazie all’impegno dei due dirigenti.

Oggi è arrivata la testimonianza diretta sui social network di un importante incontro di mercato avvenuto a Casa Milan. La foto è stata postata quest’oggi, ma è probabile che tale meeting sia avvenuto nei giorni scorsi nella sede di via Aldo Rossi.

L’agente Elvis Basanovic, noto procuratore sloveno, ha fatto visita al quartier generale del Milan per probabili incontri di lavoro. Quest’ultimo infatti segue e gestisce la procura di moltissimi talenti balcanici, alcuni dei quali possono interessare il club rossonero.

Basanovic nella sede del Milan: ecco di cosa si è parlato

Basanovic è proprietario dell’agenzia Pro Transfer, che come detto si occupa della gestione dei cartellini di moltissimi calciatori dell’est Europa. In particolare di giovani talenti che provengono dai campionati di Serbia, Croazia, Bosnia e Slovenia.

Lo stesso agente ha pubblicato l’immagine che lo ritrae assieme a Paolo Maldini nella sede di Casa Milan, parlando di una sorta di ‘partnership’ di lavoro con il campionissimo del Milan e della Nazionale italiana.

Ma di cosa si sarebbe parlato? Basanovic è agente di uno dei maggiori talenti balcanici in circolazione. Ovvero Benjamin Sesko, centravanti sloveno classe 2003. Un attaccante giovanissimo ma del quale si parla da tempo come di un predestinato. Sesko gioca nel Salisburgo, che lo ha pescato nel 2019 dal Domzale, in patria.

Il 19enne sloveno ha segnato 10 reti ufficiali nel’ultima stagione con la maglia del Salisburgo, maturando anche 6 gettoni nella prestigiosa Champions League. Una carriera scintillante di fronte a sé e l’interesse del Milan che potrebbe aver chiesto informazioni all’agente per un futuro tentativo di mercato.

Non è da escludere che oltre Sesko con Basanovic si sia parlato anche di altri giovanissimi talenti dell’ex Jugoslavia, che potrebbero essere finiti nel mirino del capo osservatori Geoffrey Moncada. Comunque la presenza del procuratore sloveno conferma la volontà del Milan di seguire e puntare su calciatori di prospettiva, da lanciare al momento più opportuno in Serie A.