Calciomercato Milan, verso la capitale: oggi si chiude

Secondo fonti francesi, il giocatore è diretto verso la capitale per sciogliere gli ultimi noti sul suo futuro. È sempre più lontano dal Milan!

L’ambiente rossonero è ancora in trepidante attesa! C’è l’assoluta curiosità di sapere se Maldini e Massara hanno rinnovato o rinnoveranno i loro contratti da dirigenti del Milan. Paradossale che si sia arrivati ad oggi, ultimo giorno utile, per conoscere la verità. È chiaro che ci siano delle serie motivazioni dietro al lungo ritardo, dettato dal recente cambio di proprietà.

Ma questa lunga attesa non è stata per niente positiva. Innanzitutto per l’equilibrio e il benessere della società, e di conseguenza anche su alcune cruciali operazioni di mercato. Il Milan aveva in pugno due giocatori dal grande calibro. Sven Botman e Renato Sanches si erano promessi al Diavolo da mesi, ma l’impossibilità di agire nell’immediato ha beffato in pieno i rossoneri.

Il difensore olandese del Lille è ormai un nuovo giocare del Newcastle, con gli inglesi che hanno superato in breve tempo l’offerta del Milan spingendo i francesi e il giocatore a prendere una decisione senza troppi indugi. La stessa beffa sta per rivelarsi anche sul fronte Sanches, il centrocampista sempre del Lille ormai ad un passo dal Paris Saint Germain.

Luis Campos, nuovo DS dei parigini, è riuscito nel giro di qualche giorno a dissuadere Renato dal fascino rossonero, convincendolo a seguire il suo di progetto. Campos e il portoghese nutrono un ottimo rapporto dati gli anni insieme al Lille. È stato proprio il DS lusitano a regalare una nuova vita a Renato in Francia, dopo la deludente esperienza al Bayern Monaco.

PSG, Renato Sanches vola a Parigi: può essere il giorno della svolta

Come riportato da Foot Mercato, il futuro di Renato Sanches potrebbe definirsi nel giro di poche ore. Il centrocampista portoghese ha infatti lasciato l’Algarve, location delle vacanze estive, per recarsi direttamente a Parigi. Incontrerà oggi i vertici del PSG per definire il suo nuovo contratto.

Secondo Foot Mercato, in caso di accordo, Renato Sanches potrebbe già essere presente lunedì 4 luglio all’inizio del raduno pre-stagionale della squadra, anche se ancora non è stato ufficializzato il nuovo allenatore, che ormai è risaputo sarà Christophe Galtier. Anche l’allenatore francese conosce a memoria il centrocampista portoghese. Insieme hanno anche vinto la Ligue 1 nel 2020.

Insomma, pare che il Milan debba presto scontrarsi con l’ennesima delusione di mercato. Renato Sanches era un nome che riscaldava parecchio l’ambiente rossonero. I tifosi non vedevano l’ora di vedere il portoghese destreggiarsi in maglia rossonera. Visione utopica oramai!