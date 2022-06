Derby Milan-Inter Serie A 2022/2023, quando si gioca: data e orari ufficiali

Ecco gli orari ufficiali delle prime partite di Serie A stagione 2022-2023: arrivano conferme dalla Lega e dall’emittente televisiva.

Manca circa un mese e mezzo all’inizio del campionato di Serie A, stagione 2022-2023. Un’annata che vedrà il Milan campione in carica, partire dunque come la squadra da battere.

La scorsa settimana sono stati resi noti i calendari del prossimo campionato, che inizierà ufficialmente il 13 agosto 2022, in netto anticipo rispetto alle annate precedenti per via dello svolgimento del Mondiale. Il campionato del mondo infatti si disputerà durante la stagione, tra novembre e dicembre, vista la sede esotica del Qatar.

Il Milan debutterà contro l’Udinese in casa alla prima di campionato. Poi se la vedrà con Atalanta, Bologna e Sassuolo sempre nel mese di agosto. La prima gara dopo il termine del calciomercato sarà invece uno scontro diretto attesissimo: il derby contro i rivali dell’Inter, che già lo scorso anno hanno conteso lo Scudetto a Pioli e compagnia.

Il derby Milan-Inter in orario pomeridiano dopo la fine del mercato

In queste ore stanno arrivano le ufficialità sulle date e gli orari di svolgimento delle prime giornate di campionato, calcolando che fino a metà settembre ancora non saranno partite le fasi a girone delle competizioni UEFA.

Il derby Milan-Inter, match già da oggi molto atteso dal grande pubblico italiano, si giocherà sabato 3 settembre alle ore 18. Anticipo pomeridiano dunque per la discussa stracittadina milanese, tra i primi ed i secondi in classifica dell’ultima stagione.

Questo derby si disputerà esattamente 7 mesi dopo l’ultimo scontro diretto in campionato. Quello ormai celebre del 5 febbraio 2022, vinto dal Milan in rimonta per 2-1 grazie alla doppietta di Olivier Giroud. Una sfida che ha letteralmente dato una svolta alla stagione rossonera, visto che quel successo ha consentito alla banda Pioli di riavvicinare l’Inter e mettere in conto il sorpasso in vetta.

La partita del prossimo 3 settembre sarà trasmessa, come tutte le altre gare di campionato, dall’emittente in streaming DAZN, che vanta l’esclusiva quasi totale (su 7 partite a turno) per la Serie A italiana fino al 2024.