Futuro Dybala: c’è il comunicato ufficiale

Arriva la nota ufficiale del club, che certifica la svolta nel futuro di Paulo Dybala. C’è il saluto della Juventus sul proprio sito

E’ tornato di moda il nome di Paulo Dybala per il calciomercato del Milan. Il calciatore, orma ex Juventus, è un’opportunità che la nuova proprietà vorrebbe cogliere.

E’ evidente che per mettere le mani sull’argentino serve un sacrificio importante. Le richieste del suo entourage non sono certo basse e bisognerà fare in fretta. L‘Inter è pronta a chiudere, una volta ceduti almeno due tra Correa, Dzeko e Sanchez, oltre chiaramente Pinamonti.

Nel frattempo un annuncio ufficiale è arrivato. Oggi è il 30 giugno, ufficialmente l’ultimo giorno di Dybala da giocatore della Juventus. Il club bianconero, con una nota apparsa sul proprio sito, ha voluto salutare il giocatore, chiudendo definitivamente l’avventura dell’ex Palermo con la Vecchia Signora.

Il saluto della Juventus

E’ arrivato che era una giovane e talentuosa promessa, e ora saluta la Juve portando con sé bagaglio di esperienze che lo hanno reso il campione che è – si legge sul sito ufficiale bianconero -; la carriera di Paulo Dybala continuerà infatti lontano da Torino.

Si diceva, un bagaglio costruito insieme, in questi 7 anni. Un bagaglio che per Paulo è composto da 293 presenze, 115 gol, 45 assist e ben 12 titoli vinti.

Numeri, che se approfonditi, raccontano tante cose: per esempio, Paulo detiene il nono posto all-time nella classifica dei migliori marcatori nella storia della Juventus, considerando tutte le competizioni; è il decimo miglior marcatore in Serie A, terzo all-time bianconero in Europa, con 18 gol messi a segno in Champions League. E sempre parlando di gol, due primati: Dybala è il giocatore che ha segnato più volte (68) all’Allianz Stadium, considerando tutte le competizioni ed è il bianconero che ha segnato più gol da fuori area (25) in Serie A.

Un grande percorso, quello vissuto insieme, fatto non solo di gol e vittorie, ma di grandi giocate, nottate indimenticabili, prestazioni di qualità assoluta.

E per tutto questo lo ringrazieremo sempre.

Buona fortuna, anzi, suerte, Joya!