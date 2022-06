Il grande nome per la trequarti del Milan: è corsa a tre

Rafforzare la trequarti è una priorità per il Milan: sono tre i nomi sulla taccuino della dirigenza rossoneri. Profili importanti che fanno sognare i tifosi

E’ chiaramente la situazione legata ai rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara a tenere banco e ad occupare le prime pagine dei giornali sportivi ma l’attenzione è rivolta anche al calciomercato.

Il Milan, chiaramente, non si fermerà all’acquisto di Divock Origi e ai ritorni alla base di Tommaso Pobega e Yacine Adli. Servono rinforzi in difesa, per sostituire il partente Alessio Romagnoli, e soprattutto sulla trequarti, dove la squadra di Stefano Pioli ha mostrato le sue maggiori lacune. Solo Rafael Leao, chiaramente, è riuscito a far davvero bene.

Si è faticato così a trovare la via del goal ma sono venuti a mancare anche gli assist. Serve dunque alzare il livello, affiancando al portoghese, vero trascinatore del Milan, giocatori che alzino il livello.

La lunga lista

I profili osservati dal Milan continuano ad essere tanti: Ziyech e Asensio sono i sogni, cari, del club rossonero. Sia il marocchino che lo spagnolo riporterebbero il sorriso tra i tifosi, che hanno bisogno di tornare a sognare, ad occhi aperti, dopo un mese per nulla facile.

Le difficoltà sono chiaramente legate al loro stipendio. Il Decreto Crescita può venire in soccorso: i rapporti, poi, con Chelsea e Real Madrid possono, chiaramente, agevolare la trattativa ma prima va trovato un accordo con i giocatori.

Non è un problema di ingaggio, invece, per Charles de Ketelaere: il belga può accontentarsi di un contratto a circa 3 milioni di euro netti a stagione. Il costo del suo cartellino, però, non è certo basso. Il Club Brugge vorrebbe sui 35 milioni per far partire il proprio talento. Sono dunque il marocchino, lo spagnolo e il belga – secondo il Corriere dello Sport – i tre profili seguiti dal Diavolo per rafforzare la trequarti.

Servono chiaramente le firme di Maldini e Massara per sbloccare una volta per tutte un mercato, che ad oggi ha regalato solo la gioia Origi.