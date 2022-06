Maldini e Massara, il nuovo contratto è arrivato: le ultime

Oggi giornata importante per i rinnovi di Maldini e Massara: si dovrebbe andare, finalmente, verso le firme.

Questo è l’ultimo giorno di contratto per Paolo Maldini e Frederic Massara, entrambi arrivati a Casa Milan in mattinata. Salvo colpi di scena, entrambi dovrebbero finalmente firmare e prolungare per restare alla guida dell’area tecnico-sportiva.

Stando alle ultime news circolate, poco dopo le 11 i due dirigenti hanno ricevuto via email il contratto pronto per essere firmato. Non una bozza, bensì l’accordo vero e proprio dalla proprietà rossonera. Non rimane che attendere le valutazioni finali di Maldini e Massara.

La sensazione è che durante il pomeriggio le firme possano finalmente arrivare, ma è necessario aspettare per capire cosa succederà concretamente. Di sicuro nessuno si aspettava che i due manager arrivassero al 30 giugno senza un rinnovo siglato. È stata una sorpresa per tutti e ci sono tanti tifosi delusi per questa situazione.

Tutti immaginavano che i prolungamenti contrattuali sarebbero stati quasi una semplice formalità, dato che Maldini e Massara sono stati importanti artefici dello Scudetto conquistato dal Milan. Vero che in mezzo c’è stata anche la trattativa per la cessione del club da Elliott a RedBird, però l’incontro tra Paolo e Gerry Cardinale era stato considerato positivo. Nonostante ciò, i rinnovi per settimane non sono arrivati e speriamo che finalmente oggi si concluda una telenovela che i tifosi non si aspettavano e che non meritavano.