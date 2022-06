Massara: “Scudetto? Tutti importanti. Maignan farà la storia del Milan”

Il dirigente rossonero ha commentato l’impresa dello scudetto elogiando il lavoro di mister Pioli

Sono ore importanti in casa Milan perché si attendono le famigerate firme contratti da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara. I due dirigenti a breve rinnoveranno per continuare il loro ottimo lavoro, fin ora, col club rossonero.

In attesa dell’ufficialità intanto Massara ha parlato a Rimini in occasione dell’apertura del calciomercato. Il dirigente ha ricordato i momenti più belli di quest’ultima stagione e ha quindi dichiarato: “L’intuizione più geniale. Non è questione di intuizioni. E’ cultura del lavoro, entusiasmo, coralità, un team che costruisce la squadra e un allenatore che mette i giocatori in condizione di crescere, una cosa fatta in modo eccellente da Pioli“.

Massara ha poi aggiunto: “E’ uno scudetto arrivato in modo collettivo, ci sono stati momenti di difficoltà ma tutti sono stati coinvolti e ognuno di loro ha dato qualcosa, anche chi ha giocato poco. Tutti hanno messo un timbro: penso al rigore di Tatarusanu, il gol di Daniel Maldini allo Spezia, il recupero di Rebic da cui nasce il gol di Tonali all’Olimpico. Questo è merito di Pioli, ha fatto un lavoro straordinario e a lui va il ringraziamento di tutti i milanisti”.

Infine un commento sull’avvicinamento tra Gianluigi Donnarumma e Mike Maignan: “Era una fase delicata ma non in riferimento a Donnarumma, che è un grande campione. Quando è arrivata la nuova proprietà c’è stata una strategia volta a risistemare la situazione economica, abbiamo dovuto ritrovare competitività senza scordare la sostenibilità. Dovevamo fare di necessità virtù. Questo ci ha portato a fare scelte difficili, delicate, ma siamo felici di aver trovato un portiere straordinario che farà la storia del Milan”.