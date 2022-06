ML – Maldini-Milan, ci siamo: accordo a un passo, i dettagli

Manca davvero poco all’ufficialità e si attende a breve l’annuncio: solo la firma divide il dirigente dal rinnovo coi rossoneri

Siamo finalmente arrivati, ma il forse è ancora d’obbligo, alla conclusione della vicenda rinnovo che ha coinvolto il dt dei rossoneri Paolo Maldini, il cui contratto scade proprio oggi.

Partiamo col dire che l’ufficialità non è ancora arrivata, tuttavia ci si sta avvicinando a una conclusione positiva, quella che tutti i tifosi milanisti speravano e si aspettavano. In mattinata il fondo Elliott ha recapitato sia a Maldini che a Massara i contratti per porre fine alla questione e rinnovare i due dirigenti, che hanno avuto un ruolo chiave nel trionfo del Diavolo nella stagione appena passata.

I due stanno facendo benissimo ormai da due anni e hanno meritato la conferma, e ora ci siamo. Mancano solo pochi dettagli di tipo formale per l’accordo totale, e poi sarà messo tutto nero su bianco. Si può dire quindi che ormai è questione di ore e tutto si chiuderà nel migliore dei modi. La porte sostanziale dell’accordo è stata chiarita col fondo Elliott, che è ancora tecnicamente il proprietario del Milan.

🚨 Ci siamo, l’accordo fra il Milan e Maldini è sempre più vicino. Non ha ancora firmato perché mancano alcuni dettagli formali. Attesi nelle prossime ore gli annunci. @MilanLiveIT #SempreMilan — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) June 30, 2022

Si attende quindi l’ufficialità, dopodiché Maldini e Massara potranno tornare a concentrarsi sul loro lavoro e quindi sul mercato in entrata e in uscita, dato che c’è molto da fare in questi giorni per rinforzare ulteriormente la squadra a disposizione di Stefano Pioli. Il Milan continuerà con la stessa struttura dell’anno passato e, si spera, anche con gli stessi risultati. Seguono ovviamente aggiornamenti.