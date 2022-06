Sky – Maldini e Massara non hanno ancora firmato: le ultime

Arrivano aggiornamenti importanti da Sky Sport. L’annuncio del rinnovo sembrava imminente, ma a quanto pare bisognerà aspettare ancora un po’

In queste ultime ore non si fa altro che parlare della situazione riguardante Maldini e Massara. Il contratto del duo dirigenziale scade oggi, da domani saranno praticamente senza lavoro. Ma è solo una formalità la firma, dato che comunque i due continueranno a lavorare per il diavolo come hanno sempre fatto fino ad ora.

Nel frattempo Frederic Massara è a Rimini per la cerimonia di apertura della sessione estiva di calciomercato. Circolavano voci secondo le quali le firme fossero arrivate, ma a smorzare l’entusiasmo ci hanno pensato due giornalisti di Sky Sport, Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti.

E’ chiaro che questa situazione continua a non piacere al popolo rossonero, ma bisogna avere pazienza. Ora non conta più se l’ufficialità arrivi adesso o tra un paio di giorni, l’importante è che arrivi. E’ importante sottolineare questo aspetto per tranquillizzare tutti: anche dopo la scadenza del contratto, Maldini e Massara potranno liberamente continuare la trattativa per rimanere al comando dell’area tecnica del diavolo.

Di Marzio e Marchetti commentano la situazione contrattuale dei dirigenti: “Ancora nessuna firma”

Non è ancora arrivata la firma di Maldini e Massara, si stanno limando gli ultimi dettagli.

Si pensava che potesse essere ufficializzato il tutto già nella serata di oggi, ma a quanto pare bisogna aspettare ancora un po’. Almeno è questo quanto affermato da Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport: “Il contratto verrà firmato, è solo questione di tempo. Penso si sia arrivati ad una conclusione. La firma materiale sul contratto non è ancora arrivata”.

Tesi confermata anche dal collega Luca Marchetti, che ha spiegato: “Maldini e Massara non hanno ancora firmato. Trattativa in piedi. C’è fiducia ma la situazione è singolare”