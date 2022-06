Ultimo giorno di contratto: l’attesa di Maldini e Massa

Le firme sul contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara non sono ancora arrivate. Sale l’ansia dei tifosi e la paura che tutto vada in fumo

Ora il tempo è davvero scaduto. I contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara scadranno fra poche ore. Due degli artefici principali dello Scudetto non hanno ancora rinnovato.

Una situazione, che in molti definiscono imbarazzante, che ancora non si è sbloccata. Ieri è stata una giornata intensa a Casa Milan: ha fatto ritorno in sede Ivan Gazidis, che ha avuto un confronto diretto con Paolo Maldini. C’era anche Moncada.

Le parti non hanno ancora raggiunto un accordo e poco prima delle 20.00 hanno lasciato la sede di via Aldo Rossi. Tutto, dunque, rinviato alla giornata di oggi. Una giornata che si presenta ricca di impegni e che deve portare assolutamente alla fumata bianca.

Qualcuno è chiamato a fare un passo indietro. Le posizioni, ormai, sono chiare da tempo, con Paolo Maldini che chiede una maggiore autonomia. Dalle parti di Casa Milan continua a filtrare ottimismo nonostante questo braccio di ferro, in cui nessuno vuole mollare. La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, conferma questo scenario.

C’è però chi sostiene che si possa andare oltre e che possa servire altro tempo per avere gli annunci ufficiali.

Attesa

Oggi sarà una giornata calda per i tifosi, che dopo la conquista dello Scudetto, non si aspettavano minimamente di vivere un giugno così. Un mese, che sarebbe dovuto essere quello dei rinforzi, dei rinnovi.

Sono passati in secondo l’arrivo di Divock Origi e la firma con Puma, tutto perché la testa è chiaramente alla situazione legata a Paolo Maldini e Frederic Massara. Occorre che la fumata bianca arrivi oggi per spazzare via ogni dubbio e provare a ripartire più forti di prima. C’è un titolo da difendere.