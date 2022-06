Un super colpo per il Milan: Cardinale passa all’attacco

Gerry Cardinale ha scelto: ecco il grande colpo per far tornare il sorriso ai tifosi del Milan. C’è voglia di beffare l’Inter per un obiettivo dichiarato

C’è voglia di grande colpo. Sono giorni difficili per il Milan. L’era Red Bird non è cominciata per nulla col piede giusto. Gerry Cardinale doveva blindare Paolo Maldini per proseguire il cammino insieme ma dopo le belle parole non sono arrivati i fatti. Le firme tardano e il malumore dei tifosi è ai massimi storici.

Nessuno si aspettava, dopo la conquista dello Scudetto, di vivere un mese di giugno così. Cardinale ha bisogno di ‘ripulirsi’ l’immagine. Oltre ai rinnovi di Maldini e Massara, serve dunque un super colpo che possa far tornare davvero il sorriso ai supporters rossonero.

Il numero uno del fondo americano, un vero businessman, sa quanto sia importante associare al Milan, un calciatore che possa attirare a se nuovi tifosi. Dybala può essere certamente l’idea giusta.

Sfida all’Inter

Il calciatore ad oggi è senza contratto. Dopo aver detto addio alla Juventus, ci ha provato l’Inter. I nerazzurri – come racconta Tuttosport – avrebbero messo sul piatto un quadriennale da 5 milioni di euro più bonus. Un’offerta che non ha portato alla fumata bianca anche per via delle pretese di Jorge Antun ma l’ostacolo più grande è un altro: l’Inter ha la casella attaccanti intasata. La priorità è stata quella di riportare alla base Romelu Lukaku. Con il belga ci sono anche Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Correa, Sanchez e Pinamonti. Oltre al giovane italiano, serve che altri due lascino il nerazzurro.

Il Milan non ha ancora affondato il colpo, in attesa di risolvere la situazione Maldini ma Red Bird pare proprio abbia scelto Dybala per far tornare il sorriso ai tifosi. Serve chiaramente un sacrificio economico: l’argentino, per il quale non si può sfruttare il Decreto Crescita, sarebbe per distacco il giocatore più pagato della rosa. Bisogna dunque far bene i conti, considerando che ci sono altre situazioni da risolvere, come il rinnovo di Rafael Leao.