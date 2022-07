Amichevoli Milan a luglio, date e orari: il programma completo

L’AC Milan ha reso noti date e orari ufficiali delle amichevoli estive. I rossoneri sono pronti a mettersi alla prova per cominciare bene la nuova stagione…

Tra tre giorni il Milan di Stefano Pioli è pronto a ritrovarsi a Milanello. Lunedì 4 luglio avrà inizio il raduno estivo della squadra, nel quale il mister ritroverà soltanto alcuni dei suoi giocatori. Difatti, sono attesi per il 14 luglio tutti gli altri rossoneri che hanno partecipato agli impegni con le proprie Nazionali, e che adesso si stanno godendo le meritate vacanze.

Sono previste due settimane di allenamento per prepararsi alla prima amichevole estiva, che si terrà il 16 luglio contro il Colonia direttamente in Germania. L’AC Milan ha appena ufficializzato date e orari dei friendly match dell’estate. Ebbene, Colonia-Milan si disputerà sabato 16 luglio alle ore 19.00 al RheinEnergieStadion, gara valida per l’undicesima edizione della Telekom Cup.

Subito un ottimo banco di prova per i rossoneri di Pioli, che affronteranno la settima classificata dell’ultima Bundesliga, qualificata anche ai preliminari di Conference League. Prima di iniziare il ritiro in Austria, precisamente a Klagenfurt, il Milan affronterà la squadra ungherese del Zalaegerszegi. Sempre in trasferta, direttamente nella ZTE Arena di Zalaegerszeg. Questa seconda amichevole avrà luogo sabato 23 luglio alle ore 18.00.

Soltanto il giorno dopo i rossoneri partiranno alla volta di Klagenfurt. Al termine del ritiro austriaco, il Diavolo disputerà la prestigiosa sfida contro il Marsiglia al Velodrome: un match dal sapore europeo e che potrà dare molti stimoli ai ragazzi di mister Pioli. Marsiglia-Milan avrà luogo domenica 31 luglio alle ore 18.00.

Insomma, il mese di luglio sarà essenziale ai rossoneri per recuperare smalto e forma fisica, e presentarsi al nuovo campionato con le giuste motivazioni. Da capire, inoltre, se il Milan prenderà parte ad altri impegni prima dell’inizio della Serie A. Sono in ballo discussioni circa la presenza della squadra rossonera al Trofeo Berlusconi (contro il Monza) e al Trofeo Gamper contro il Barcellona il 6 agosto. Altre amichevoli che potranno mettere bene alla prova i ragazzi di Pioli.