Clamoroso Dybala, per il Milan una rivale inaspettata!

Il futuro di Dybala deve ancora essere definito, l’Inter è ancora in corsa e il Milan in agguato: ma spunta un’altra italiana a sorpresa.

Scaduto il contratto con la Juventus, adesso Paulo Dybala è a tutti gli effetti un giocatore svincolato. Il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia, ci sono alcune opzioni importanti per lui.

Da settimane il suo entourage è in contatto con l’Inter, che ha presentato un’offerta da circa 5 milioni di euro a stagione più bonus. La richiesta è più alta e non c’è accordo. La trattativa è ferma anche perché il club nerazzurro deve cedere qualcuno nel reparto offensivo per poter prendere l’argentino.

Anche il Milan ha avviato dei contatti, ma può fare l’affare solamente per uno stipendio più contenuto di quello preteso da Dybala. Se il trasferimento all’Inter non si dovesse concretizzare e non ci dovessero essere altre proposte gradite, la pista rossonera potrebbe diventare realistica.

Calciomercato Milan, inserimento a sorpresa su Dybala

L’ex attaccante della Juventus sogna di giocare ancora in Champions League, pertanto la sua priorità è trasferirsi in una squadra che gli dia questa possibilità. Tuttavia, nelle ultime ore sulle sue tracce si è inserito anche un altro club a sorpresa: il Monza.

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha rivelato a Sky Sport che oggi Adriano Galliani ha telefonato all’agente di Dybala dicendo che il Monza c’è nel caso in cui il calciatore non trovasse altre squadre. Un’indiscrezione davvero clamorosa che si aggiunge a un’altra: il contatto avuto con Wanda Nara per sondare la possibilità di ingaggiare Mauro Icardi, in uscita dal PSG.

Il Monza sogna in grande per la sua promozione in Serie A. Vuole fare subito un campionato da grande protagonista. Galliani, in accordo con Silvio Berlusconi, sta cercando di portare dei colpi importanti in Brianza.