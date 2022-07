Dalla Spagna, Asensio al bivio: le condizioni del Milan

Il club rossonero difficilmente accontenterà le richieste del Real Madrid: si valuta una proposta più moderata

I rinnovi in dirigenza di Paolo Maldini e Frederic Massara hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti i tifosi rossoneri. Ora però c’è da accontentare la tifoseria anche sul mercato.

Gli obiettivi per rinforzare la rosa del Diavolo sono tanti e c’è soprattutto da capire quale sarà il famoso innesto per la trequarti o l’esterno, tanto richiesto da Stefano Pioli per avere maggior pericolosità offensiva in vista della prossima stagione. Si sta parlando molto di Hakim Ziyech ultimamente, definito ieri da Gianluca Di Marzio il primo obiettivo della società rossonera. Non va però assolutamente accantonato, almeno per ora, il profilo di Marco Asensio.

Il giocatore al momento, come riporta Marca, è in vacanza e si sta riposando. Al suo ritorno dovrà però decidere se rimanere e provare a lottare per trovare una maglia da titolare, o se lasciare il Real Madrid e provare una nuova esperienza. Il classe ’96 ha sempre avuto in testa di continuare con i Galacticos, ma la realtà dei fatti dice che al momento non rappresenta una priorità per Carlo Ancelotti.

Il Milan valuta i termini dell’offerta: Liverpool sullo sfondo

Il quotidiano spagnolo spiega che il suo procuratore, il potente Jorge Mendes, ha già ascoltato diverse squadre interessate e il Milan è quella che ha mostrato il suo interesse con maggior insistenza. Il problema riguarda la questione economica, con il Diavolo che non appare pronto ad accontentare le chieste, davvero alte, dei Blancos. Sembra però che da Milano si stia lavorando per preparare un’offerta che possa essere congrua con il rispetto dei parametri finanziari della società.

30 milioni rappresenta comunque la cifra sotto la quale gli spagnoli non hanno intenzione di scendere, una cifra che il Diavolo conosce bene ma che non è chiaro se intenderà raggiungere. Intanto dalla Premier League osservano gli sviluppi della situazione, con il Liverpool che è l’altro club forte sul giocatore maiorchino. Vedremo cosa accadrà e su chi alla fine la società rossonera proverà l’affondo per rinforzare la trequarti.