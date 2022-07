Di Marzio: “Trattativa concreta per Ziyech, nuovi contatti oggi”, i dettagli!

La società rossonera lavora a un grande colpo per la trequarti: Maldini e Massara stanno provando ad assicurarsi Ziyech.

In casa Milan è stata finalmente risolta la grana dei rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara, quindi il calciomercato può davvero partire. Ci sono più operazioni in entrata che i tifosi si aspettano.

Tra gli acquisti attesi c’è quello di un trequartista e di un esterno destro offensivo. Si tratta di due ruoli nei quali Stefano Pioli ha bisogno di innesti per elevare in maniera importante il livello della sua squadra.

La dirigenza del Milan ha nella lista diversi nomi, alcuni di prima fascia e dei piani B. La speranza è quella di arrivare alle prime scelte, anche se le trattative non si presentano semplici. Servono le giuste condizioni tra formule e cifre per arrivare agli accordi.

Calciomercato Milan, assalto a Ziyech del Chelsea

Stando a quanto rivelato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato – L’originale su Sky Sport, anche oggi il Milan ha avuto nuovi contatti per Hakim Ziyech. I contatti sono continui, il fantasista marocchino è il primo grande obiettivo di Massara e Maldini.

Il Milan vuole Ziyech, sta cercando la formula giusta con il Chelsea per provare ad assicurarselo. C’è fiducia crescente su questa operazione. Le tempistiche per la trattativa sono incerte, ma in casa rossonera si spera di metterlo a disposizione di mister Pioli al più presto. Sarebbe un grandissimo colpo.

L’ex Ajax possiede grandi qualità tecniche, inoltre è duttile a livello tattico: può giocare sia da trequartista che da esterno destro offensivo. Vuole lasciare il Chelsea per essere al centro di un nuovo progetto, visto che Thomas Tuchel non considera affatto indispensabile.