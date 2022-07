Festa Scudetto: ufficiale le sanzioni per quattro giocatori

Arrivano le sanzioni per i giocatori del Milan, Theo Hernandez, Rade Krunic, Mike Maignan e Sandro Tonali: ecco la decisione della Federazione

I festeggiamenti Scudetto sono costati caro – si fa per dire – ad alcuni calciatori del Milan. I comportamenti di Theo Hernandez, Rade Krunic, Mike Maignan e Sandro Tonali – come tutti ricorderete – erano finiti nel mirino della Procura Federale.

I giocatori si erano resi colpevoli di alcune atteggiamenti irriguardosi (esposizione di striscioni e cori) nei confronti dell’Inter . “A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS) – come si legge sul sito ufficiale della FIGC -, i quattro calciatori rossoneri sono stati sanzionati per la violazione dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere in occasione dei festeggiamenti per la vittoria del campionato di Serie A”.

Ammende

Entrando nello specifico, Rade Krunic è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro, mentre Theo Hernandez, Maignan e Tonali con una da 4.000 euro. Inevitabile la sanzione anche per il Milan, per responsabilità oggettiva con un’ammenda di 12.000 euro.