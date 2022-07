Maldini e Massara, rinnovo UFFICIALE: il comunicato del Milan

Maldini e Massara rimangono al Milan: finalmente i due dirigenti hanno firmato i rinnovi di contratto e guideranno ancora il progetto tecnico-sportivo.

Sono servite settimane di attesa, ma le firme di Paolo Maldini e Frederic Massara sono arrivate. Entrambi avevano il contratto in scadenza il 30 giugno e hanno prolungato.

Dopo la vittoria dello Scudetto, ci si aspettava che la pratica sarebbe stata sbrigata con tempistiche rapide. Infatti, non c’è alcun dubbio sui meriti dei due dirigenti nel trionfo della squadra di Stefano Pioli. Nonostante il magnifico lavoro svolto, è stato necessario attendere per i loro rinnovi contrattuali.

Sicuramente la trattativa per il passaggio di proprietà da Elliott Advisors UK Limited a RedBird Capital Partners ha un po’ rallentato l’operazione. Vero che Gerry Cardinale aveva dichiarato di aver avuto un confronto positivo con Maldini e che ciò ha fatto intendere che tutto fosse in discesa, però le cose sono andate per lunghe lo stesso.

Milan, ufficiali i rinnovi di Maldini e Massara

Oggi finalmente il Milan ha emesso il comunicato ufficiale per annunciare che Maldini e Massara rimangono come dirigenti alla guida del progetto sportivo rossonero. Di seguito la nota apparsa sul sito acmilan.com:

“AC Milan è lieto di comunicare che in data odierna il CdA del Club ha approvato i rinnovi biennali del Direttore dell’Area Tecnica Paolo Maldini e del Direttore Sportivo Frederic Massara. Un accordo che testimonia la continuità in un percorso di rafforzamento e di crescita del nostro Club.”.