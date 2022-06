Milan, Di Marzio rivela: “È il primo obiettivo dei rossoneri”

L’esperto di mercato a rivelato il primo nome sul taccuino della società rossonera per la trequarti

Con i rinnovi finalmente arrivati di Paolo Maldini e Frederic Massara adesso il Milan si può definitivamente concentrare sul mercato, che inizia proprio adesso ufficialmente.

I due dirigenti hanno trovato l’accordo per il prolungamento e probabilmente l’ufficialità arriverà nella giornata di domani, ma non c’è tempo da perdere sul fronte acquisti e i rossoneri non lo stanno perdendo. A fornire importanti aggiornamenti sul mercato in chiave Milan è stato il solito Gianluca Di Marzio, nel consueto appuntamento del programma di Sky Calciomercato – L’Originale. L’esperto di mercato ha chiarito che adesso la società rossonera può iniziare a puntare i vari profili e tra questi c’è una nuova priorità.

Queste le sue parole: “Adesso il mercato del Milan potrà davvero decollare con il primo obiettivo che è Ziyech“. Sembra quindi che in questo momento il profilo numero uno per rinforzare la trequarti dei rossoneri sia proprio il marocchino del Chelsea. Come sappiamo il Milan lo segue già dalla scorsa stagione ma l’operazione all’epoca non era fattibile.

Ziyech torna ad essere la priorità dei rossoneri

Il classe ’93 è in uscita dai Blues e ora potrebbe davvero rivelarsi una trattativa fattibile per il Diavolo che studia la formula migliore per accoglierlo finalmente a Milano. L’ostacolo più grande per questa trattativa rimane ovviamente l’ingaggio perché il classe ’93 guadagna circa 6 milioni di euro a stagione e dovrà per forza abbassare le sue pretese se vorrà approdare agli ordini di mister Stefano Pioli.

Le altre opzioni sono ormai note. Sul taccuino di Maldini ci sono sempre il belga Charles De Ketelaere del Club Bruges, sul quale però c’è anche la concorrenza degli inglesi del Leicester. Va poi considerato anche Marco Asensio in uscita dal Real Madrid, con i Blancos che chiedono una cifra davvero alta per lasciarlo partire (si è parlato addirittura di 50 milioni). Sullo sfondo ci sono poi alcune opzioni in Italia come ad esempio Zaniolo della Roma o Berardi e Traoré del Sassuolo. Insomma ora partirà davvero il casting per gli affari in entrata del Milan, sulla trequarti ma anche per gli altri reparti, in particolare difesa e centrocampo.