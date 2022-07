Nuovi colpi per il Milan: “Ora inizia lo spettacolo”

Finalmente è pronto a decollare il calciomercato del Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara preparano i primi colpi da mettere a segno

E’ tempo di ripartire. E’ tempo di premere il piede sull’acceleratore per mettere a segno i primi colpi di calciomercato. Il Milan chiaramente non si fermerà a Divock Origi.

Stefano Pioli aspetta altri rinforzi. Ieri sera si è finalmente chiusa la vicenda legata ai rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara. Adesso si aspettano solo gli annunci ufficiali ma le parole della leggenda rossonera hanno fatto dormire sonni tranquilli ai tifosi del Diavolo.

Maldini ha promesso che verrà recuperato il tempo perso per rendere il Milan sempre vincente. Arriveranno dunque il tanto atteso trequartista, oltre che il centrocampista e il difensore centrale. Non ci resta che aspettare. Ben presto il calciomercato rossonero entrerà nel vivo.

Tempo di acquisti

Carlo Pellegatti è chiaramente sollevato dal rinnovo di Paolo Maldini e Frederic Massara. Ora è davvero tutto apparecchiato per dar via al calciomercato:”Adesso inizia il lavoro più difficile, quello di costruire in fretta il Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno continuato a lavorare. Adesso sono ancora più forti e hanno voglia di riguadagnare il tempo perso”, afferma il noto giornalista.

“Bisogna iniziare a portare a casa i giocatori – prosegue Pellegati -, L’importante è cancellare questo mese. Le pagine non belle vengono dimenticate. I giocatori nuovi che devono rafforzare il Milan non li dimentica nessuno. I nomi? Li sappiamo insieme. Si è aggiunto, come hanno detto i colleghi di Sportmediaset, Raspadori, che può essere preso per 20 milioni. Ci sarà un fiorire di indiscrezioni. Vedremo quando arriveranno i nuovi acquisti. Luglio sarà un mese caldo perché tornerà Cardinale. Sta già lavorando. Ora inizia lo spettacolo”.