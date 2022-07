Rinnovo Maldini e Massara, un altro step prima dell’annuncio: i dettagli

Sky Sport spiega quando arriverà l’annuncio ufficiale dei rinnovi Maldini e Massara. Bisognerà pazientare ancora un pò…

Le parole pronunciate ieri sera da Paolo Maldini all’uscita da Casa Milan hanno risuonato come musica nelle orecchie dei tanti tifosi rossoneri. Il Direttore Tecnico ha detto a chiare lettere che sia lui che Massara hanno rinnovato il loro contratto con il Milan.

Una situazione paradossale che ha recato parecchia preoccupazione e angoscia a tutto l’ambiente Milan, ma che per fortuna alla fine si è risolta nel migliore dei modi. Adesso, il duo dirigenziale Campione d’Italia potrà buttarsi a capofitto nel mercato per cercare di rendere competitiva e forte la squadra di Stefano Pioli.

Ci sarà tanto lavoro da fare per migliorare con qualità e cognizione ogni reparto della rosa rossonera. Ma al momento non sono ancora noti tempi e formula dell’accordo che hanno firmato nella giornata di ieri Paolo Maldini e Frederic Massara. Sarà un rinnovo biennale, triennale, con opzione per il terzo?

Si aspetta chiaramente l’annuncio ufficiale da parte del club per comprendere chiaramente tutti i dettagli. La cosa certa è che alcune frizioni tra Maldini e Elliott, in particolare Gazidis, hanno complicato i piani, rischiando di scivolare nella tragedia. Una tempesta scampata, ma che meriterà nel tempo chiarezza e comprensione.

Si è vociferato di tensioni nate in conseguenza ad alcune richieste di Paolo Maldini circa la volontà di ottenere maggiore potere decisionale all’interno della società. Di una cosa siamo certi: qualsiasi cosa abbia chiesto Maldini era rivolta essenzialmente al bene del Milan! Il Diavolo, i tifosi, non possono fare a meno della loro bandiera, che in questi anni ha agito puramente per il successo e per amore dei colori rossoneri.

Maldini e Massara, ecco quando gli annunci dei rinnovi

Le parole di Paolo Maldini ieri sera hanno sicuramente spento ogni preoccupazione, ma è chiaro che i tifosi sono adesso in attesa del comunicato ufficiale per conoscere i dettagli degli accordi. Secondo Sky Sport, l’annuncio da parte del club arriverà nel tardo pomeriggio di oggi.

Il motivo è semplice. Prima del comunicato, si terrà una riunione del Cda rossonero (Consiglio d’amministrazione) nella quale verranno ratificati i nuovi contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara. In poche parole, gli accordi firmati verranno messi al vaglio del consiglio, che dovrà approvararlo e legittimarlo nelle forme appropriate.

Non ci resta dunque che attendere qualche ora per la notizia più attesa dell’estate, in ambito rossonero.