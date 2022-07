“Se non avesse rinnovato, l’avrei preso io”, lo ha detto su Massara!

Dichiarazione simpatica ma anche molto significativa da parte di un addetto ai lavori molto importante in Italia. La frase è stata riportata a Sky Sport

La firma è finalmente arrivata, l’annuncio ufficiale pure. Dopo una lunghissima attesa i tifosi del Milan possono tirare un sospiro di sollievo perché Paolo Maldini e Frederic Massara resteranno al timone dell’area tecnica rossonera anche nella prossima stagione. Saranno loro i condottieri dei rossoneri, a partire dal calciomercato. Adesso si può iniziare a programmare sul serio.

A dir la verità, anche con la situazione contrattuale in bilico, il duo dirigenziale non ha mai smesso di lavorare per il Milan. Certo, non è stato facile, perché questa incertezza e questo rallentamento dovuto al cambio di proprietà ha in parte modificato le idee di mercato del diavolo. Ad esempio è svanito l’affare Sven Botman quando ormai sembrava tutto fatto per l’approdo in Italia da parte del difensore olandese, e a quanto pare si è complicato notevolmente anche l’arrivo di Renato Sanches.

Nonostante questo ora si può guadare al futuro con assoluta fiducia. Nella dirigenza, nel club, nella rosa a disposizione di Stefano Pioli che come sempre cercherà di ottenere il massimo (e anche di più…) con quello che la società gli permetterà di avere. Il lavoro di Maldini e Massara nella passata stagione è stato incredibile e ritenuto fondamentale da tutti gli addetti ai lavori, anche esterni all’ambiente Milan. Oggi è arrivato un elogio importante da parte di uno di questi.

Parliamo di Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma allenata da Jose Mourinho. Ieri lo abbiamo visto spesso a colloquio con Frederic Massara durante la cerimonia di apertura del calciomercato estivo presso il Grand Hotel di Rimini.

Oggi, in diretta su Sky Sport, Tiago Pinto è stato intercettato e ha rilasciato una curiosa e stuzzicante dichiarazione proprio su Frederic Massara: “Se Massara non avesse firmato con il Milan, lo avrei preso io!“.

Sicuramente Pinto scherzava, oppure no? I due si conoscono bene, si sono incontrati diverse volte negli scorsi giorni per parlare anche di Nicolò Zaniolo. Si vede che a Pinto piace il modo di fare di Massara. Un vanto per il popolo rossonero poter contare su due esperti come lui e Maldini, due che ci tengono davvero alla maglia. Adesso, con il loro rinnovo, si può sognare davvero in grande.