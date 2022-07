Clamoroso Ronaldo, ha chiesto la cessione: può tornare in Serie A!

Secondo autorevoli fonti inglesi, Cristiano Ronaldo potrebbe ancora cambiare club quest’estate! L’italiana si è fatta avanti…

Il calciomercato estivo si è aperto ufficialmente nella giornata di ieri, ma i vari club da parecchi giorni lavorano sodo per rinforzare le proprie rose. I pronostici fanno pensare a trasferimenti dalla grande portata. Basti pensare all’acquisto di Haaland da parte del Manchester City, o a quello del Bayern Monaco di Sadio Mané.

E ancora Robert Lewandowski al Barcellona, Pogba e Di Maria alla Juventus, e il ritorno di Romelo Lukaku all’Inter. Il Milan si è aggiudicato il grande colpo Divock Origi a parametro zero, ma c’è la grande sensazione che le vere sorprese dal mercato rossonero debbano ancora arrivare. È tutto in travaglio, ma questa sessione di compravendite può essere una delle più sorprendenti di sempre!

Come accennato, tanti top player sono pronti a fare le valigie e a regalarsi un’altra occasione ambiziosa e chissà, anche di rilancio. Ad attirare grande attenzione, in questo momento, è la complicata situazione di Cristiano Ronaldo. “L’alieno” vive ormai da anni nel turbamento e nell’insoddisfazione, precisamente dopo il suo trasferimento alla Juventus.

Il portoghese è uno abituato a vincere trofei e ad essere assoluto protagonista, ma forse le sue ultime scelte non sono state proprio azzeccate, ed in più l’età che avanza (37 anni) lo ha compromesso ulteriormente. Ma Cristiano non vuole arrendersi, e in questa sessione di mercato è pronto a regalarsi un’altra (forse ultima) chance per non perdere autorità e successo.

Il Manchester United non commenta

La scorsa estate, Cristiano Ronaldo ha fatto ritorno nel club che lo ha consacrato. Il Manchester United lo ha acquistato per poco più di 30 milioni di euro, e si pensava che avrebbe fatto faville in un ambiente a lui molto caro e familiare. In termini personali, Ronaldo ha fatto probabilmente il massimo, segnando 24 gol in tutte le competizioni.

Nonostante ciò, non è però riuscito a contribuire in ottica Champions League. Il Manchester United ha difatti mancato il quarto posto e questo ha accesso un campanello d’allarme nella sua testa. Cristiano vuole continuare a calcare i palchi più importanti al mondo, e non potendo disputare la Champions con i Red Devils ha chiesto chiaramente la cessione allo United. A riportarlo è The Athletic, che ha sottolineato come il giocatore cerchi una nuova sistemazione alla giusta offerta.

Al momento, pare abbiano chiesto informazioni Bayern Monaco e Chelsea, mentre il PSG sembra completamente disinteressato. Ma attenzione, anche in Italia c’è chi sta pensando alla pazza idea di aggiudicarsi il portoghese. La medesima fonte parla di un Napoli in pieno sondaggio per Ronaldo. De Laurentiis vuole capire i margini di fattibilità dell’affare per regalare alla sua calda piazza un colpo a sorpresa.

Riuscirà nell’intento? The Athletic fa sapere che Ronaldo, per rimanere, aveva chiesto allo United dei colpi di livello, che però al momento non stanno arrivando. Ma nella vita ci vuole anche pazienza. Erik Ten Hag è in attesa di accogliere giocatori come Tyrell Malacia, Frenkie de Jong, Christian Eriksen e Lisandro Martinez. Trattative aperte che i Red Devils sono fiduciosi di chiudere presto, ma pare che Cristiano Ronaldo abbia già fatto la sua scelta.

E il Manchester United ha rifiutato di commentare la vicenda.