Massara vuole far felice Pioli: tentativo concreto per il colpaccio

È un affare oneroso economicamente, ma Zaniolo è nel radar del Milan: attenzione anche alla Juventus, prestito da non escludere.

Tra i giocatori più chiacchierati di questo calciomercato estivo c’è sicuramente Nicolò Zaniolo. È noto da settimane che esiste la concreta possibilità che lasci la Roma, alla quale è legato da un contratto fino al giugno 2024. Senza rinnovo, che oggi appare lontano, la cessione sarà altamente probabile.

L’esterno offensivo classe 1999 vuole rimanere in Italia, dove Juventus e Milan sono le principali squadre interessate. Il Corriere dello Sport racconta che il direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto ha avuto un lungo colloquio con Frederic Massara giovedì a Rimini, dove c’è stato l’evento per l’apertura della sessione estiva del calciomercato.

Stefano Pioli stravede per l’ex talento dell’Inter, ma la Juventus è quella più in vantaggio nella corsa. Comunque il Milan è in agguato e nelle prossime settimane valuterà le proprie mosse.

Calciomercato Milan, affare Zaniolo: le ultime news

Il Corriere dello Sport conferma che la Roma valuta Zaniolo 50-60 milioni di euro, ma è disposta anche a valutare una cessione in prestito oneroso con obbligo di riscatto: 10 milioni subito più 40 pagabili in due anni. La Juventus ci sta pensando, ma prima vuole definire qualche vendita. Matthijs De Ligt e Adrien Rabiot sono possibili partenti e il loro addio libererebbe un po’ di risorse a bilancio.

Il quotidiano sportivo rivela che anche il PSG si è fatto avanti e presto l’uomo-mercato Jorge Campos potrebbe formulare un’offerta. Da ricordare anche che la Roma deve corrispondere all’Inter il 15% dei soldi che ricaverà dalla cessione di Zaniolo.

Il Milan in questo momento sembra un po’ defilato a causa dell’onerosità dell’operazione, però non ci sentiamo di escludere una proposta nelle prossime settimane. Zaniolo piace dalle parti di Milanello e sarebbe certamente un buon rinforzo per la squadra di mister Pioli.