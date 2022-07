Supercoppa Italiana: la proposta di Mediaset per Milan-Inter

L’emittente televisiva sta cercando di far presente la necessità di avvicinare il più possibile l’orario serale

Come è stato stabilito ieri dalla Lega Serie A, la Supercoppa italiana 2022 si giocherà ufficialmente a Riad, in Arabia Saudita, mercoledì 18 gennaio 2023, dopo i mondiali.

In programma quindi un altro derby nella prossima stagione, che si giocherà appena due settimane prima di quello di campionato, in un periodo che quindi sarà cruciale per la stagione di entrambi i club. Non è ancora stato deciso invece l’orario in cui si giocherà il match. Questo particolare andrà definito insieme agli organizzatori sauditi in occasione del sopralluogo dei vertici della Lega in Medio Oriente, che avverrà sicuramente dopo agosto.

Nell occasioni precedenti le fare si erano disputate nel tardo pomeriggio, precisamente 17:45 e 18:30 italiane (che sarebbero 19:45 e 20:30 locali). Qualche giorno fa però Silvio Berlusconi, in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset 2022/2023, ha specificato che non sarebbe molto corretto nei confronti dei tifosi italiani giocare di pomeriggio.

Bisogna sapere che Mediaset detiene i diritti tv del match e deve curare la questione audience e ricavi pubblicitari, per cui cerca di spingere affinché si avvicini più possibile l’orario serale. Se ne riparlerà però tra qualche mese. Questa dovrebbe essere, almeno per il momento, l’ultima Supercoppa da disputare in Arabia Saudita.