Milan, novità e grandi assenti: chi ci sarà al raduno di domani

La lista dei calciatori convocati da mister Pioli per il raduno di domani 4 luglio 2022, tra volti nuovi e assenze importanti.

Ormai è già scattato il coutdown in casa Milan per l’inizio della nuova stagione. Domattina andrà in scena il raduno ufficiale della squadra rossonera, pronta a tornare al lavoro dopo le meritate ferie estive.

Tutto pronto a Milanello, che dopo 43 giorni dalla vittoria dello Scudetto all’ultima giornata riaccoglierà i campioni d’Italia. Stefano Pioli ha già preparato il programma del ritiro: subito allenamento e dichiarazioni alla stampa per dare il via alla nuova annata.

Ma il Milan domani non sarà ancora al completo. Mancheranno ovviamente i rinforzi in arrivo dal mercato, ma anche diversi calciatori di rilievo non parteciperanno al raduno del 4 luglio, bensì verranno chiamati alle ‘armi’ soltanto successivamente.

Tutti i convocati di mister Pioli al raduno del 4 luglio

Cominciamo dunque con i convocati, ovvero i calciatori della rosa milanista che saranno presenti ai cancelli di Milanello domani mattina per i primi test e per l’allenamento di apertura della stagione.

Questa la lista dei sicuri presenti: i portieri Mirante, Plizzari, Tatarusanu. I difensori Kjaer e Gabbia assieme ai rientranti Caldara e Duarte. I centrocampisti Adli, Pobega, Brahim Diaz e Bakayoko e gli attaccanti Castillejo, Giroud, Rebic e Maldini.

Dunque diversi giocatori di rientro e un solo volto nuovo, quello di Yacine Adli. Anche il franco-algerino è in realtà un prestito ritornato al Milan, ma è stato acquistato a fine agosto 2021 e dunque sarà alla sua primissima apparizione con il gruppo rossonero.

Pioli avrà con sé diversi giovani della formazione Primavera. Il tecnico valuterà a partire da domani ragazzi in ascesa come Stanga, Gala, Chaka Traoré, Roback e Nasti.

E tutti gli altri? Domani tornerà a Milano per sbrigare le ultime pratiche Divock Origi, il quale sarà poi arruolabile in ritiro da martedì mattina. Tutti i restanti calciatori invece si aggregheranno alla squadra solo tra 7-10 giorni, viste le ferie extra concordate a seguito degli impegni con le Nazionali di giugno.

Dunque i tifosi dovranno attendere ancora prima di rivedere Maignan, Calabria, Florenzi, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Ballo-Touré, Bennacer, Tonali, Krunic, Saelemaekers, Leao ed il giovane Colombo insieme al resto dei compagni. Dubbi invece per Junior Messias: il Milan sembra pronto a riscattarlo, ma il brasiliano ad oggi è ancora un giocatore del Crotone e non vi sono novità ufficiali.