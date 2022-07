Nuova maglia Milan, è già boom di vendite: numeri da record

Tifosi rossoneri da ogni parte del mondo hanno già acquistato la nuova maglia del Milan della stagione 2022/2023! Boom di vendite al primo giorno!

L’entusiasmo è alle stelle! Dopo lo Scudetto conquistato, i tifosi rossoneri non vedono già l’ora che inizi la prossima stagione per godere di un Milan ancora più vincente. Con i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara adesso tutto sembra in discesa, e la fiducia nel club e nella squadra è sempre più forte!

Ci si aspetta un mercato estivo di grande qualità, forte della volontà del club di rendere più competitiva la squadra e fare felici i suoi tifosi. Tifosi che hanno già dimostrato, in un solo giorno, l’attaccamento e la profonda fede nei colori rossoneri. A dimostrarlo sono i dati sulla vendita in pre-order della maglia del Milan della stagione 2022/2023. Venerdì 1 luglio è iniziata la vendita in pre-order della nuova Home Jersey (Maglia di casa) e si sono registrate vendite da record da oltre quaranta paesi del mondo.

In un solo giorno sono state già vendute oltre il doppio della maglie di tutti e tre i giorni di pre-vendita della maglia dello scorso anno. E nello stesso lasso di tempo è stato raggiunto lo stesso numero di maglie vendute l’anno scorso nei primi nove giorni di vendita. La nuova maglia sarà speciale, ed è chiaro il motivo per cui i tifosi sono andati all’assalto.

Avrà lo Scudetto stampato in petto dopo ben undici anni. Una divisa importante anche perché in omaggio alla cultura milanese, alla sua essenza nel tempo, aperta e innovativa, che dalla città ha conquistato il mondo. Delle maglie già vendute oltre il 75% sono personalizzate. Tonali, Theo Hernández, Ibrahimović e Leao al top delle richieste. Gli ordini sono arrivati da ben 165 paesi e da più di 40 stati del Mondo.

La divisa non è ancora stata presentata al pubblico e in via ufficiale, ma milioni di supporters rossoneri se la sono già aggiudicata a scatola chiusa. “That Milan touch” è la campagna che lancerà ufficialmente a breve la maglia.