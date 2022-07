Renato Sanches spiazza tutti: ha deciso così

Dalla Francia arrivano aggiornamenti in merito alla situazione Renato Sanches. E non sono buone notizie per i tifosi del Milan

Il Milan ha nel mirino da mesi Renato Sanches. Sembrava ormai fatta per l’approdo in rossonero del centrocampista portoghese, poi qualcosa è cambiato. Il rallentamento societario dovuto al cambio di proprietà ha già fatto perdere Sven Botman che era l’obiettivo in difesa, i tifosi del diavolo si augurano che non accada lo stesso con il giocatore di proprietà del Lille.

Ma la situazione non è delle migliori. Proviamo a riavvolgere il nastro: sono ormai diverse stagioni che il Milan segue Renato Sanches. Si è messo in mostra per la prima volta al mondo intero all’Europeo del 2016 dove ha vinto il premio di miglior giovane. Da lì l’approdo al Bayern Monaco dove non è riuscito ad incidere come ci si aspettava. Da lì alcuni prestiti, anche in Premier League, prima della consacrazione definitiva al Lille.

Ora Sanches ha voglia di nuove sfide. Il prezzo del suo cartellino non è nemmeno così troppo alto, motivo per il quale Maldini e Massara hanno davvero creduto in lui dal primo secondo. Parliamo di circa 15-18 milioni di euro, c’era anche una sorta di intesa con l’entourage del calciatore per approdare in Italia. A un certo punto però c’è stato l’inserimento del Paris Saint-Germain e si sa, con i parigini nessun club al mondo può competere dal punto di vista economico.

Renato Sanches, idee chiare sul suo futuro: vuole il Paris Saint-Germain!

Negli ultimi giorni dunque la pista Sanches-Milan si è un po’ spenta, anche perché è uscita una voce secondo la quale il portoghese preferirebbe andare al Psg. Una voce smentita categoricamente dal presidente del Lille, ma a quanto pare tutto questo non basta.

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese lavoixdunord.fr, Renato Sanches avrebbe preso una decisione definitiva sulla prossima stagione: deciderà di andare al Paris Saint-Germain. Al momento questo non è possibile per il semplice fatto che i parigini non hanno formulato nessuna offerta concreta al Lille, ma questa può arrivare in qualsiasi momento. Potrebbe non bastare dunque l’ottimo rapporto che scorre tra Milan e Lille, potrebbe non bastare il corteggiamento durato a lungo nei confronti di Sanches. Renato potrebbe voltare le spalle al Milan definitivamente.