Ritiro Milan, c’è un debutto: è il primo nella storia

Il comunicato ufficiale del Milan che anticipa la presentazione domani del kit di allenamento per quanto riguarda la nuova stagione.

Grandissima attesa in casa Milan per il debutto ufficiale della squadra di Stefano Pioli per la stagione 2022-2023, che vedrà i rossoneri partire come campioni d’Italia in carica.

Domani infatti andrà in scena il raduno ufficiale del Milan, che si ritroverà (a ranghi non ancora completi) presso il centro sportivo di Milanello accolto dal calore e dall’affetto del proprio pubblico.

Già nel primo giorno di raduno la squadra agli ordini di Pioli si allenerà sul campo, in tarda mattinata. In tale occasione farà il proprio debutto assoluto qualcosa di speciale: il primo ‘training kit’, ovvero il completo dedicato all’allenamento che sarà sponsorizzato a parte da una azienda legata al Milan.

Un kit d’allenamento grazie alla partnership con Konami: il comunicato Milan

Domani dunque i calciatori rossoneri indosseranno per la primissima volta questo kit per allenarsi, che sarà una delle novità dovute alla partnership con Konami Digital. La nota azienda videoludica ha da poco formalizzato un contratto con l’A.C. Milan e, tra le collaborazioni, anche l’ideazione di questo speciale completo.

Questo il comunicato del Milan in merito alla novità:

Il raduno ufficializzerà un esordio importante per il Club rossonero: durante il primo allenamento dei Campioni d’Italia verrà infatti svelato il Kit d’allenamento che darà l’avvio alla Partnership con Konami Digital Entertainment B.V., primo Official Training Wear Partner nella storia del Milan, che entra nel gruppo dei Principal Partner rossoneri.

In particolare, il logo di eFootball, popolare videogioco di calcio sviluppato da KONAMI, figurerà per tutta la stagione sul Training Kit della Prima Squadra maschile, indossato dai calciatori durante le sessioni di allenamento e prima delle partite in tutte le competizioni ufficiali, a livello nazionale e internazionale: un esordio che testimonia l’attrattività globale del Club rossonero, che continua la propria crescita anche fuori dal rettangolo di gioco. Si uniscono così due brand che da sempre catalizzano la passione di milioni di persone nel mondo: icone globali di innovazione, sport ed entertainment, capaci di andare oltre i propri settori di riferimento, settando da sempre nuovi trend.

Il nuovo Training Kit è il primo passo di una partnership che guarda al futuro con un approccio che coniuga perfettamente l’universo fisico e quello digitale. Un percorso di lungo termine in cui AC Milan e KONAMI rafforzeranno il proprio posizionamento comune come brand di entertainment, generando un ecosistema innovativo di iniziative che uniranno giocatori e tifosi, dentro e fuori dal campo.

Ma domani, il nuovo Training Kit AC Milan non sarà l’unica sorpresa per tutti gli appassionati rossoneri…