Gazidis: “Il Milan vuole migliorare, pronti alla nuova sfida”

Anche Gazidis, dopo Maldini, ha parlato a Milan TV: l’amministratore delegato spera in un’altra stagione importante.

Non poteva mancare Ivan Gazidis nel primo giorno di allenamento del Milan a Milanello. La squadra di Stefano Pioli ha iniziato a lavorare per preparare la nuova stagione, nella quale ci sarà l’obiettivo di vincere lo Scudetto della seconda stella e di ben figurare in Champions League.

L’amministratore delegato rossonero si è concesso ai microfoni di Milan TV: “È sempre emozionante essere qui con i tifosi. Voglio ringraziarli perché sono sempre con noi. Dobbiamo ripartire con ambizione e voglia di migliorare. Dopo un successo come quello della passata stagione, questa è una sfida, ma siamo pronti”.

Gazidis ha parlato anche delle nuove partnership firmate dal club: “Per la prima volta oggi abbiamo la nuova prima maglia Puma con lo Scudetto. Abbiamo anche una nuova partnership con Konami, è importante per lo sviluppo e il futuro del club. Siamo molto orgogliosi di avere questi due grandi marchi con noi”.

Infine il manager sudafricano ha parlato dell’ultimo Scudetto: “Tutti assieme abbiamo creato il successo della scorsa stagione, questo ambiente di unità e questo rapporto con i tifosi e con i partner”.