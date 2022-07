Nuova maglia Milan 2022 2023, la presentazione ufficiale – VIDEO

Il club rossonero e lo sponsor tecnico hanno presentato il kit da gara per le partite casalinghe con un video sui social

Il Milan e PUMA presentano la nuova prima maglia per la stagione 2022/23, che si rifà al solito modello dell’home kit di sempre, a strisce rosse e nere, ma con il solito tocco di innovazione.

Ovviamente sulla maglia è presente il tricolore italiano conquistato lo scorso anno, ed è posizionato sul bordo della maniche. Sul retro è invece riportata la scritta “Sempre Milan“. Anche quest’anno lo stile è indiscusso e la maglia riunisce le varie generazioni. Il kit è ispirato a “That Milan Touch”, il concept base della nuova campagna dedicata alla nuova maglia del Club.

La presentazione arriva tramite un video postato sui sociale nel quel sono presenti alcuni dei protagonisti rossoneri che indossano il nuovo completo, tra cui Olivier Giroud, Sandro Tonali, Fiyako Tomori, Rafael Leao, ma anche Zlatan Ibrahimovic. Il nuovo Kit Home 2022/2023 è disponibile quindi da oggi, 4 luglio, nei PUMA Store, online sul sito PUMA.com, presso l’AC Milan Stadium Store, online sul sito acmilan.com/shop e anche presso i selezionati retailer nel mondo.

Iconic stripes for an eternal club ❤️🖤

The 2022/23 @pumafootball Home Kit has arrived. Available now. #SempreMilan pic.twitter.com/errvWwScF1

